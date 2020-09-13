المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 81 قطعة أرض في 23 مدينة جديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 81 قطعة أرض في 23 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة عمرانى متكامل ومدارس ومصانع وفنادق ومستشفيات وسكني تجاري إداري واستثمارى ومحطة خدمة وتموين سيارات وخدمات صناعية.

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وقال الدكتور عاصم الجزار، في بيان إنه تمت الموافقة على تخصيص 16 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و3 قطع بمدينة 6 أكتوبر، و9 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و7 قطع بمدينة السادات، و4 قطع بمدينة العبور، وقطعتين بمدينة الشروق، و3 قطع بمدينة أكتوبر الجديدة، و9 قطع بمدينة برج العرب الجديدة، وقطعتين بمدينة بدر، وقطعتين بمدينة الشيخ زايد.

وأضاف أنه تم أيضا تخصيص 5 قطع بمدينة دمياط الجديدة، وقطعة بمدينة 15 مايو، وقطعة بمدينة العبور الجديدة، و3 قطع بمدينة بنى سويف الجديدة، و4 قطع بمدينة سوهاج الجديدة، وقطعتين بمدينة حدائق أكتوبر، وقطعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقطعتين بمدينة الفيوم الجديدة، وقطعة بمدينة ملوى الجديدة، وقطعة بمدينة المنيا الجديدة، وقطعة بمدينة النوبارية الجديدة، وقطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، وقطعة بمدينة سوهاج الجديدة.

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كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على مذكرة بشأن آلية التعامل على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 والخاص بمدينة العبور الجديدة، فيما يخص الأراضي الزراعية المسجلة التي لم يتم إثبات الجدية عليها، وكذلك الأراضي الزراعية المؤجرة التي تطلب تحويل عقود الإيجار إلى عقود تمليك بسداد المستحقات عينيا.

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