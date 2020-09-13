يحيى أبو الفتوح: البنك الأهلي ضخ أكثر من 45 مليار جنيه في مبادرة القطاع الخاص

أمنية إبراهيم _ أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن رصد البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه جديدة لصالح مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي ونشاط المقاولات، تتيح للبنوك الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشركات لتخفيف آثار وتداعيات جائحة كورونا.

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أضاف أبو الفتوح، أن مبادرة البنك المركزي المصري بلا شك تمنح ميزة كبيرة للشركات العاملة في القطاعات التي تستهدفها، حيث توفر تمويلًا بسعر عائد منخفض، مما يمكنها من الحفاظ على قدراتها المالية وتخفيف الأعباء التمويلية عن كاهلها، الأمر الذي يسمح بالحفاظ على دوران عجلة الإنتاج بها، خاصة أن كلها مشروعات مُنتجة تساهم في تعزيز مكانة المنتج المحلي.

وتابع أن إضافة 100 مليار جنيه للمبادرة، تتيح الفرصة أمام الشركات التي لم تستفد حتى الآن منها، كما أنها تشجع وتحفز الشركات على تنفيذ خططها التوسعية المؤجلة عبر إضافة خطوط إنتاج وآلات ومعدات جديدة بسعر عائد منخفض، مؤكدًا أن إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص للحصول على تمويل بفائدة 8% فرصة ذهبية لا بد من اغتنامها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع جراء تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح أبو الفتوح، أن ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة، دفع العديد من الشركات لتأجيل خططها ورؤيتها التوسعية نظرًا لارتفاع الأعباء التمويلية، إلا أن إتاحة البنك المركزي المصري المصري فرصة الحصول على تمويل مدعوم بعائد منخفض، يعد محفزَا قويًّا لاستئناف التوسعات وتحقيق التطلعات.

وكشف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، عن ضخ البنك الأهلي المصري، قروضًا وتسهيلات بأكثر من 45 مليار جنيه، ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، مؤكدًا حرص مصرفه الدائم على مساندة القطاع الصناعي باعتباره النواة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

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وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن القطاع الصناعي بمختلف فروعه وأنشطته المتنوعة، يستحوذ على وضع ورؤية خاصة في استراتيجية مصرفه لمنح الائتمان، نظرًا لأهمية دعم التصنيع المحلي، والذي يترأس أولويات الدولة والبنك المركزي والقطاع المصرفي بأكمله، مشيرًا إلى أن تعزيز الصناعة المحلية هدف رئيسي لتحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إلى أن دعم تنافسية المنتج المحلي لها عدة نتائج إيجابية، منها إحلاله بنظيره المستورد الأمر الذي ينعكس بدوره على فاتورة الواردات وبالتالي تقليل الطلب على العملة الأجنبية، إلى جانب إمكانية زيادة حجم الصادرات المصرية وتنمية موارد النقد الأجنبي للبلاد.

أضاف أبو الفتوح: “نأمل في تدبير جميع الاحتياجات التمويلية اللازمة للقطاع الخاص في مختلف مجالات الصناعة، بما فيها تصنيع الحاصلات الزراعية الذي يلقى اهتمامًا كبيرًا ونموًّا ملحوظًا في المرحلة الحالية”.

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