البنوك تضخ 100 مليار جنيه أخرى في شرايين القطاع الخاص

أمنية إبراهيم _ فاجأ محافظ البنك المركزي المصري المصري، طارق عامر، مجتمع الأعمال أواخر الأسبوع الماضي، بقرار مضاعفة قيمة مبادرة تمويل القطاع الخاص التي تستهدف الأنشطة الصناعية والزراعية والمقاولات، لترتفع إلى 200 مليار جنيه بدلًا من 100 مليار جنيه.

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وأكد عامر، في حواره التليفزيوني مساء الأربعاء الماضي، مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات، بزيادة الدعم المقدم لشركات القطاع الخاص.

وشدد عامر، على دعم ومساندة البنك المركزي المصري ووحدات القطاع المصرفي للقطاع الخاص وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال التصنيع، لدعم وتعزيز الصناعة المحلية، كما أكد على دعم المصانع المتعثرة لإقالتها من عثرتها وعودتها للعمل والنمو مرة أخرى، لافتًا إلى نجاح البنك المركزي المصري في إعفاء المصانع والشركات المتعثرة، من ديون تقدر بنحو 40 مليار جنيه.

وقال محافظ البنك المركزي المصري: “لا يمكن الحجز على الأنشطة الصناعية لتعثرها، فهي استثمارات غير قابلة للفقد، ودورنا مساندتها وتخفيف الأعباء عنها لعودتها للسوق مرة أخرى”.

وبحسب بيانات حصلت عليها جريدة دوت الخليج من البنك المركزي المصري، ونشرتها في عددها المطبوع بتاريخ 5 يوليو الماضي، ضخت البنوك تمويلات بنحو 69 مليار جنيه، عبر مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، وبلغ عدد المستفيدين 4291 عميلَا برصيد مصرح بلغ 317 مليار جنيه، ورصيد مستخدم 69 مليار جنيه، حتى يوم 25 يونيو 2020، واستحوذت 5 بنوك هي: الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، والمصري لتنمية الصادرات، على نحو 53% من إجمالي التمويل الممنوح، برصيد مستخدم 36 مليار جنيه.

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وأعلن البنك المركزي المصري المصري، في ديسمبر 2019، عن مبادرة لتمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقصًا، ثم خفض المركزي سعر العائد على المبادرة إلى 8% متناقصًا كخطوة أولى ضمن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، وفي إطار توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة ضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات، كما أتاح تمويل الشركات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر ليتيح الفرصة للشركات الكبرى في الاستفادة من الفائدة المدعومة، وكذلك سمح بتمويل الشركات المتوسطة حديثة التأسيس أو الصغيرة التابعة لكيانات كبرى.

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