موردو الغاز يراهنون على قسوة الشتاء للتخلص من المخزون وتحسن الأسعار

بلومبرج _ يأمل تجار الغاز الطبيعي في العالم في شتاء قاسٍ للمساعدة في الحفاظ على ارتفاع الأسعار بعد مرورها بفترة ركود قياسية.

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وما زالت في أذهان تجار الغاز ذكريات فصلي الشتاء السابقين، عندما أدت درجات الحرارة المعتدلة إلى كبح الاستهلاك، تاركة المخزونات ممتلئة والأسعار الفورية تترنح.

يخشى الموردون والتجار من أن المكاسب المتوقعة في هذا الوقت من العام، قد تتلاشى إذا لم يكن الطقس باردًا بما يكفي للمساعدة في ترسيخ الطلب.

وعادت المعايير القياسية للغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا وأوربا مؤخرًا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، بعد تداولها بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية لمعظم العام. وكان الارتفاع مدعومًا بانقطاع غير مخطط له وإلغاء عمليات التسليم، إلى جانب زيادة فاتورة في الشراء الفوري مع تعافي بعض أكبر الاقتصادات من عمليات الإغلاق.

قال جوليان هوارو، محلل سوق الغاز في Engie EnergyScan لوكالة بلومبرج إن الكثير من عدم اليقين بشأن هذا الشتاء، يتزامن مع مخاطر حدوث موجة ثانية أشد من فيروس كورونا، وأن درجات الحرارة هي المتغير الأكثر منطقية للطلب على الغاز. وأكد أن العديد من محركات الصعود التي نراها الآن من المتوقع أن تختفي في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت الحالي، تبدو التوقعات الشتوية لشمال آسيا، موطن كبار المشترين في العالم، أكثر برودة من السنوات السابقة.

من المتوقع أن تقل درجات الحرارة عن المعتاد في شمال الصين، على الرغم من توقع طقس أكثر اعتدالًا في معظم المناطق الأخرى في البلاد، وفقًا لبرادلي هارفي خبير الأرصاد الجوية الرئيسي في ماكسار. وقال إنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة شبه طبيعية في شبه الجزيرة الكورية واليابان، وهو ما سيكون تحسنًا عن الشتاء الدافئ غير المعتاد في العام الماضي.

المناطق التي كانت أكثر دفئًا العام الماضي لديها فرصة أفضل لأن تكون أكثر برودة بسبب حدث La Nina هذا العام، عندما تصبح درجات الحرارة السطحية في أجزاء من المحيط الهادئ أكثر برودة من المعتاد، وفقًا لتود كروفورد، الذي يشرف على التنبؤات الموسمية في Weather Company

وقفزت العقود الآجلة لـ Japan-Korea Marker ، المعيار القياسي لأسعار الغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا، بنسبة 68% منذ أوائل أغسطس، لتغلق عند 4.310 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الخميس. وارتفعت قيمة تسهيلات تحويل الغاز الهولندي بنسبة 55% خلال نفس الفترة لتصل إلى نحو 3.644 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يتم تداول المعايير عند أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر وسط انقطاع من أستراليا إلى النرويج، ومع قفز المشترين لتأمين الشحنات قبل أن ترتفع الأسعار كثيرًا. حتى الهند التي تضررت بشدة وجدت موطنًا كبيرًا للغاز الطبيعي المسال بسبب ضعف إنتاج الغاز المحلي، وفقًا لروبرت سيمز، المحلل في Wood Mackenzie Ltd .

قالت جيني يانغ، المحللة في IHS Markit: “إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت في شمال آسيا بسبب مخاوف بشأن انخفاض العرض. وأثار ذلك معنويات السوق بأن فصل الشتاء قد حل علينا، مما دفع العديد من المشترين لبدء التخزين مبكرًا لإمدادات الشتاء”.

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استدامة الانتعاش الاقتصادي تعتمد على التقدم في لقاح كورونا

وتتوخى شركة Royal Dutch Shell Plc ، أكبر متداول للغاز الطبيعي المسال في العالم ، الحذر. وقال مارتن ويتسيلار، مدير الغاز المتكامل والطاقات الجديدة في شل، خلال مؤتمر عبر الإنترنت هذا الأسبوع، إنه من السابق لأوانه أن نشعر بالتفاؤل حتى بعد الارتفاع الأخير. وأضاف: إن التحفيز الحكومي سينفد وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي على التقدم الحادث في لقاح كورونا.

وأنهى أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في الصين -شركة بتروتشاينا وشركة النفط البحرية الوطنية الصينية- إلى حد كبير الشراء لفصل الشتاء وما زالوا يعانون من ارتفاع المخزونات. وينطبق الشيء نفسه على اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين تدخلان موسم الشتاء بإمدادات أعلى من المعتاد. لكن الشتاء القارس سيعزز الاستهلاك ويجبرهم على شراء المزيد من السوق الفورية.

وبينما خفت عمليات الحقن في كهوف التخزين الأوربية خلال الشهر الماضي وانخفضت أخيرًا إلى ما دون مستويات 2019، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من المعتاد الموسمي. ويمكن لأسعار الغاز في هولندا وبريطانيا عكس المكاسب إذا لم تتحقق برودة الطقس وتساعد على استنزاف تلك المخزونات، خاصة أن زيادة توليد الرياح من المرجح أن تحد من الحاجة إلى الطاقة التي تعمل بالغاز.

قال جيمس ويسلر الرئيس العالمي لمشتقات الطاقة في Simpson Spence Young ، عبر البريد الإلكتروني: “تظل المخزونات مرتفعة ، لذا فإن الشيء الوحيد خارج المزيد من أحداث الإمداد هو الطقس”. “من شأن الشتاء البارد أن يساعد في تصفية الأعمال المتراكمة ويهيئنا لنمط انتعاش وبائي في الربيع.”

مخاوف كلية لبعض الاقتصادات

إن الارتفاع المدفوع بالعرض سيف ذو حدين. مع زيادة المعايير القياسية، قد يتم تشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج الذي قاموا بخفضه خلال الصيف، مثل خط أنابيب الغاز إلى أوربا من الجزائر وروسيا أو الغاز الطبيعي المسال من مصر وماليزيا.

جاءت بعض أكبر تخفيضات الإنتاج هذا الصيف من الولايات المتحدة بعد أن ألغى المشترون الشحنات المجدولة عندما أغلقت الأسعار المنخفضة فرص المراجحة. لكن عمليات الإلغاء انخفضت بشكل كبير مع حلول فصل الشتاء، مما قد يؤدي إلى تدفق الشحنات الأمريكية إلى أوربا وآسيا.

قال جيفري مور، المحلل المقيم في سنغافورة في S&P Global Platts ، عبر البريد الإلكتروني: “يرجع الكثير من الدعم للأسعار في الوقت الحالي إلى مشكلات جانب العرض”. “هذا الارتفاع الأخير يمكن أن يتلاشى بسهولة قبل التوجه إلى فصل الشتاء حيث تمتلئ مخزونات التخزين ويتراجع الطلب الموسمي”.

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