مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع هامشيا بالتعاملات الصباحية بضغط مبيعات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في الساعة الأولى من جلسة اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.02%، ليتداول عند مستوى 11069 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.19%، ليتداول عند مستوى 67.5 جنيه.

في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.51% و1.26% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 205.037 مليون جنيه على 136 شركة من خلال 8146 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 87 شركة مقابل تراجع 23 في حين لم تتغير أسعار 27.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 438.607 ألف جنيه، منها 292.707 ألف جنيه للمؤسسات، و145.9 ألف جنيه للأفراد.

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وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 319.002 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 7.009 مليون جنيه، مقابل 6.690 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 757.608 ألف جنيه، منها 459.552 ألف جنيه للأفراد، و298.056 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.59%، تلاه سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 9.90%، ثم سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.90%.

في حين تصدر سهم المصرية للاتصالات قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.08%، تلاه سهم بي انفتسمنتس القابضة بنسبة 5.32%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 4.52%.

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