خالد أبو المكارم: اتصالات مكثفة مع الخارجية والصناعة للتوصل إلى حلول سريعة

بكر بهجت _ قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس شركة مكارم تكس، إن هناك اتصالات مكثفة واجتماعات متتالية منذ بدء أزمة الرسوم الكينية التي تم فرضها على المنتجات المصرية المصدرة إليها. مضيفًا أن المجلس رفع الملف إلى الهيئات المعنية بالقطاع التصديري في وزارة التجارة والصناعة، وأيضًا مسؤولي وزارة الخارجية، في محاولة للتوصل إلى حل مع الجانب الكيني.

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وأشار إلى أن المجلس تلقى شكوى من مجموعة شركات مصنعة للمنتجات الزجاجية بأن سلطات الجمارك في نيروبي فرضت رسومًا جمركية بواقع 25% على صادرات الشركة من العبوات الزجاجية بما يخالف أحكامًا تجمع دول جنوب وشرق إفريقيا «Comesa»، لافتًا إلى أن المجلس خاطب قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والتمثيل التجاري لاتخاذ اللازم.

وأضاف أن حجم صادرات قطاع الصناعات الكيماوية خلال النصف الأول من العام الجاري لدولة كينيا بلغ نحو 82 مليون دولار، محققا نموًّا بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على عدد الشركات المصدرة والذي بلغ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 620 شركة، بزيادة 16% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع خالد أبو المكارم أن أهم السلع التصديرية المصرية من الصناعات الكيماوية لدولة كينيا تتمثل في المنتجات الورقية والبلاستيك والمطاط والمنظفات والمنتجات الزجاجية والأحبار والدهانات والأسمدة والخلايا الجافة والبطاريات والكيماويات المتنوعة.

ونهاية العام الماضي أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن خطة لرفع صادراتها إلى نحو 18 سوقًا إفريقية خلال الأعوام القليلة المقبلة على اعتبار أن المنتجات المصرية تلقى رواجًا كبيرًا في تلك الأسواق، وكان من المقرر أن يتم تنظيم حملات ترويجية تتضمن نحو 3 دول على الأقل في كل ربع عام، إلا أن أزمة كورونا وحظر السفر حالا دون ذلك.

ووفق خطة المجلس فإن كينيا تأتي في مقدمة الدول المستهدفة إلى جانب السودان، وزامبيا، وأوغندا، ونيجيريا، وتنزانيا، وأنجولا، والجابون، والسنغال، والكاميرون، وجيبوتي، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا، وكوت ديفوار، وغانا، والصومال.

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كما أعلن المجلس مؤخرًا عن خطة عمل للتعاون المشترك بين مصر ودول إفريقيا تستهدف تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الجانبين، مع تعظيم حجم المبادلات التجارية والتجارة البينية من خلال القضاء على العقبات التي تعوق حركة التبادل التجاري، وتحويل بروتوكولات واتفاقيات التعاون المشتركة إلى مشروعات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.

وأوضح أبو المكارم، أن هذه الاستراتيجية كانت تستهدف زيادة الصادارت خلال العام الجاري بنحو 15% وبحد أدنى 6 مليارات دولار، مع التركيز على فتح قنوات تسويقية خارجية، خاصة في آسيا وإفريقيا، مضيفًا، أن المستهدف كان يشمل زيادة في حجم المنتجات وليس القيمة وذلك نتيجة لانخفاض أسعار البترول، الأمر الذي أثر على سعر المادة الخام، وانخفاض تكلفة المنتج النهائي، مؤكدًا أن كل تلك المستهدفات تغيرت نتيجة التبعات الناجمة عن أزمة كورونا.

22 % من صادرات الكيماويات موجهة لإفريقيا.. وخطة لزيادتها

وأضاف خالد أبو المكارم أن حجم صادرات قطاع الكيماويات يصل إلى 1.2 مليار دولار لأسواق دول القارة الإفريقية وبنسبة 22% من إجمالي صادرات القطاع، لافتًا إلى أن ثلاث دول تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات القطاع للقارة السمراء هي كينيا وإثيوبيا ونيجيريا، ما يعني مدى الضرر الناجم عن الأزمة الحالية مع كينيا.

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