محمد جنيدي: التبادل التجاري مع كينيا ضعيف حاليا وتأثير الرسوم على المدى الطويل

فاروق يوسف _ رأى محمد جنيدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، أن التبادل التجاري مع دولة كينيا ليس بالحجم الكبير الذي يؤدي إلى حدوث كوارث أو خسائر لبعض القطاعات، ولكن هذا الأمر لا يعني أن قرار تطبيق 25% رسومًا على الواردات المصرية لن يؤثر سلبًا على توجه بعض الشركات نحو السوق الإفريقية.

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وقال جنيدي في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج»، لا بد من دراسة أثر القرار ومناقشة السلطات الكينية وتحديد أسباب وكيفية تطبيقه، إلى جانب خفض هذه النسبة لأنها تمثل تكلفة عالية، وفي حال وجود عديد من الاتفاقيات الملزمة على الشركات المصرية تجاه السوق الكينية، فيمكن الوصول إلى تعليق العمل بالقرار لحين توفيق الأوضاع، وبحيث يكون بمثابة مد مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها.

زيادة الصادرات لن تتحقق إلا بمعالجة أوجه القصور في القطاع الصناعي

أضاف أن الاتجاه الحالي هو تعزيز العلاقات والشراكات مع الدول الإفريقية، تمهيدًا لتنمية وزيادة الصادرات، ومن ثم فإنه لا بد من الوصول إلى اتفاق يحقق الصالح للطرفين، لافتًا إلى أن معظم الأسواق الإفريقية ناشئة، وما زال اقتصادها ضعيفًا، وبالتالي لا بد من الاستفادة منها.

وتعمل الحكومة حاليًا على وضع خطط لتعزيز صادراتها إلى السوق الإفريقية، وفي الأسبوع الماضي، استعرض هشام توفيق رؤية وزارة قطاع الأعمال العام للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والاتفاقيات الدولية، من خلال دراسة انتهاج مسار جديد غير تقليدي لتصدير السلع والمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية، وتحديد احتياجات الدول الإفريقية من السلع والمنتجات المصرية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية، مع إحياء وتسيير سفن الدحرجة (الرورو) إلى جنوب أوربا، آخذًا في الاعتبار أن مصر هي البوابة الشمالية لإفريقيا وأن أوربا تعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.

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واستعرض محمد جنيدي تفاصيل مبادرة جسور التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام الماضي، وتشمل تقديم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات متضمنة الترويج والوساطة، استنادًا لما تمتلكه الشركات التابعة من إمكانات في مجالات النقل البحري والبري والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي والتجارة الخارجية والملاحة البحرية.

وأكد جنيدي أن تنشيط الصادرات لن يتحقق إلا بمعالجة القصور الذي يواجه القطاع الصناعي، والتحديات الممثلة في ارتفاع بعض رسوم تسجيل التراخيص، وأسعار الطاقة، وتعدد القنوات الضريبية المفروضة عليه.

وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى إعادة نظر، ووضع خطة تتمتع بروح إيجابية تسهم في إصلاح فعلي، لأن هناك مطالبات عديدة بحل المعوقات التي تقف أمام القطاع، بما يهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة عمليات التصدير.

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