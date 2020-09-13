طارق سلطان: مئات الشركات تضررت وملايين الدولارات تتراكم عليها يوميا

بكر بهجت _ قال المهندس طارق سلطان، العضو المنتدب لشركة بريكاب مصر لصناعة الأغطية البلاستيكية التابعة لمجموعة بريكاب الألمانية، إن مئات الشركة المصرية تضررت على مدار الأيام الأخيرة من قرار فرض الرسوم على الصادرات للسوق الكينية، مشيرًا إلى أن تحرك الحكومة لا بد أن يكون سريعًا، لأن في كل يوم تتراكم ملايين الدولارات على الشركات المصرية بسبب الرسوم.

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أضاف طارق سلطان في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أنه تواصل مع رؤساء المجالس التصديرية بالعديد من القطاعات المعنية بالسوق الإفريقية فور علمه بتطبيق الرسوم، لإبلاغ باقي الشركات بتلك الخطوة حتى لا تتفاجأ ومن ثم تتضرر بضائعها، أو تكون مجبرة على الدفع لتوصيل بضائعها للوكلاء، وأيضًا للإسراع في اتخاذ قرار والتحرك لوقف الرسوم أو تخفيضها أو إعادة الأمور لنصابها مجددًا.

والأسبوع الماضي وفي تصريحاته لنشرة دوت الخليج قال سلطان إن شركة بريكاب أسست مكتبًا تجاريًّا لها في العاصمة الكينية نيروبي قبل 5 أعوام، وفوجئت يوم الأربعاء بفرض رسوم على منتجاتها في ميناء مومباسا بنسبة 25% بعدما كانت معفاة من أي رسوم وفق اتفاقية الكوميسا، مشيرًا إلى أنه أرسل خطابات عاجلة إلى كل من الملحق التجاري بالسفارة المصرية في كينيا، وقطاع الاتفاقيات التجارية في مصر ورؤساء المجالس التصديرية لعرض الأزمة التي تتضرر منها مئات الشركات المصرية.

وتابع أن الجمارك الكينية أخبرتهم بأن اتفاقية الكوميسا التي وقعتها كينيا لإنشاء منطقة التجارة الحرة مع الدول الأعضاء بالاتفاقية عام 2000 تم وقف العمل بها بنهاية ديسمبر من العامة الماضي، وتم إبلاغ الحكومة الكينية لتجديدها لمدة 4 سنوات أخرى، إلا أنه منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم لم تتلق الجمارك أي إفادة بشأن التجديد، ما يترتب عليه وقف العمل بالإعفاء الجمركي وبدء تطبيق رسوم بنسبة 25% على الواردات.

ولفت طارق سلطان إلى أن شركته تبلغ قيمة صادراتها إلى السوق الكينية نحو 3 ملايين دولار، وهي تمثل مصدرًا رئيسيًّا للأغطية البلاستيكية لكبرى الشركات العاملة في السوق الكينية، ما يعني أن هناك ضررًا كبيرًا سيعود عليه وحتى على تلك الشركات جراء تلك الرسوم، لافتًا إلى أنه في حالة عدم التوصل إلى حلول فإن قرار إغلاق فرع الشركة في كينيا سيكون الأفضل له.

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وأشار إلى أن مئات الشركات توقفت بضائعها في موانئ مومباسا على مدار اليومين الماضيين، واضطرت شركات كثيرة لدفع الرسوم حتى لا تتزايد التكلفة عليها نتيجة البقاء في الموانئ، كخطوة مؤقتة منها لحين الوصول إلى اتفاق بين الحكومتين المصرية والكينية، لافتًا إلى أنه سيتواصل بصورة مباشرة مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لعرض الأزمة كاملة.

وأشار إلى أن إفريقيا تمثل أهمية كبيرة للحكومة المصرية والقيادة السياسية، كما أن الشركات المصرية لديها العديد من الخطط التوسعية في تلك السوق الواعدة، في ظل المميزات التي تتمتع بها، وفي مقدمتها قربها من مصر والأفضلية التي تتميز بها المنتجات المصرية والإقبال المتزايد عليها في تلك الأسواق، موضحًا أن كينيا مدخل للعديد من الدول الحبيسة ما يعني أنها ليست مجرد سوق عادية.

وأشار إلى أنه أرسل ملفًّا كاملًا بشأن الأزمة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والتي بدأت في التحرك وأخبرت الشركات بأنه يجري حاليًا اتخاذ اللازم من قبل الجهات المعنية في الدولة.

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