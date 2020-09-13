كيف سيتعامل المصدرون مع أزمة الرسوم الكينية؟

بكر بهجت وشاهندة إبراهيم وفاروق يوسف _ أثار قرار السلطات الكينية بفرض رسوم على المنتجات الواردة إليها من مصر وعدة دول أخرى مخاوف القطاع التصديري المصري من حدوث تأثير متوقع على المعدلات، وذلك نظرًا لارتباط كينيا بالعديد من الأسواق الأخرى، التي يصعب الوصول إليها، إلى جانب تأثير ذلك على الخطط التوسعية المتعلقة بأسواق القارة السمراء.

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وكشفت نشرة دوت الخليج في عددها الخميس الماضي عن أن هيئة الجمارك الكينية أبلغت الشركات المصرية المصدرة إليها بفرض رسوم نسبتها 25% على المنتجات، بدعوى توقف الحكومة الكينية عن العمل باتفاقية الكوميسا، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة للشركات المصرية التي تعتمد على امتيازات اتفاقية الكوميسا وخاصة البند الخاص بعدم فرض جمارك على بضائعهم.

ورفعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقامت بإجراء سلسلة اتصالات مع المجالس التصديرية بالقطاعات المعنية بسوق كينيا لرصد حجم الأضرار الناجمة عن تلك الرسوم، وأرسل قطاع الاتفاقيات التجارية بدوره بدءًا من يوم الأربعاء خطابات إلى دول الاتفاقية البالغ عددها 20 دولة لعرض موقف الحكومة الكينية والتعرف على آراء دول الاتفاقية في القرار المفاجئ، والاتفاق على عقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة عن طريق الفيديو كونفرانس.

وفي هذا العدد تناقش جريدة «دوت الخليج» مع بعض المصدرين والمصنعين النتائج المتوقعة على تلك الخطوة، وكيف يمكن للجانب المصري، حكومة وشركات، التعامل مع الموقف، حيث أكدوا ضرورة الإسراع في إيجاد حلول جذرية سواء بإلغاء الرسوم أو تخفيضها لأقل مستوى ممكن حتى تتمكن الشركات من الاستمرار في العمل وعدم التوقف عن إرسال الشحنات.

وأشاروا إلى أنه في حالة تعنت الجانب الكيني فإنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات مماثلة، على المنتجات التي يتم استيراداها من كينيا، لافتين إلى أن ذلك يأتي على الرغم من الآثار السلبية التي ستنتج عن تلك الخطوة، وخاصة على منتجات حيوية في مقدمتها الشاي.

وأرسل مجلس الأعمال المصري الكيني خطابًا رسميًّا إلى رئيس الجانب الكيني للاستفسار عن الأزمة وسبب فرض الرسوم، وذلك حتى يتسنى للمجلس الحصول على رد يمكن من خلاله التحرك عبر الجهات المعنية في الحكومة، وفق المهندس حسام فريد حسنين رئيس المجلس، مشيرًا إلى أن الخطاب تضمن الاستفسار عن المنتجات التي سيتم فرض الرسوم عليها، وما إذا كان سيتم تعميمها على الواردات كافة، ومن المتوقع أن يصل الرد خلال يومي الإثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير.

وتابع في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن المجلس يعكف حاليًا على رصد الأضرار المتوقع وقوعها نتيجة تطبيق الرسوم، وإعداد عرض شامل عن طبيعة العلاقات التجارية بين مصر وكينيا، والمنتجات التي ستتضرر، وما هي البدائل الممكنة إذا لم يتم التوصل إلى حلول لتلك الأزمة.

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وتتمثل أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا التي تعد كينيا إحداها، في مواد البناء مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والمنتجات الكيماوية والدوائية وأهمها الورق والأدوية البشرية، والصناعات الغذائية والسكر والزيوت والشحوم، والأرز والفواكه والخضراوات، وبعض المنتجات الهندسية، فيما تتمثل أهم الواردات المصرية من الكوميسا في البن والشاي، والتبغ، والثمار الزيتية والسمسم، والحيوانات الحية، والنحاس.

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