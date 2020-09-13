جيلياد بصدد شراء إمينوميدكس بأكثر من 20 مليار دولار

_ قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن جيلياد ساينسز للأدوية تقترب من إبرام صفقة لشراء شركة الأدوية الحيوية إمينوميدكس بمقابل يزيد على 20 مليار دولار في صفقة ستوسع محفظة الشركة لعلاج أمراض السرطان.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إن صفقة إمينوميدكس قد تُعلن غدا ، إن لم يكن قبل ذلك. وحصل عقار تروديلفي لعلاج السرطان الذي تنتجه إمينوميدكس على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام كعلاج لأحد سرطانات الثدي الشديدة.

وأضافت الصحيفة أن المناقشات بين جيلياد وإمينوميدكس تركزت في البداية على شراكة ثم تحولت إلى مفاوضات استحواذ.

ولم ترد أي من الشركتين حتى الآن على طلبات بالبريد الإلكتروني من للتعليق.

نمت قيمة أسهم إمينوميدكس إلى المثلين تقريبا هذا العام، مما يعطى الشركة تقييما يقارب العشرة مليارات دولار. وكانت أعلنت الشهر الماضي عن بيانات إيجابية متعلقة بعقار تروديلفي.

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وسيضاف الاستحواذ على إمينوميدكس إلى العديد من الصفقات التي وقعتها جيلياد هذا العام بهدف توسيع محفظتها لعلاج السرطان.

اشترت جيلياد 49.9 بالمئة في شركة بيونير إمينوثيرابيتكس لتطوير عقاقير السرطان في يونيو مقابل 275 مليون دولار بعد أشهر فقط من دفع 4.9 مليار دولار للاستحواذ على فورتي سيفن التي تصنّع علاجا تجريبيا لسرطان الدم.

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