أحمد أبو السعد: السوق تترقب الطروحات الجديدة لرفع معدلات السيولة

رنا ممدوح _ قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر، إن الأنباء الخاصة بسعي الشركة السعودية لخفص سعر الاستحواذ على فودافون مصر كانت من ضمن الدوافع وراء تراجع أداء مؤشرات البورصة في جلسات الأسبوع الماضي.

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ورجح أحمد أبو السعد، ألا يمتد التأثير السلبي لهذا الخبر إلى أكثر من جلسة منتصف الأسبوع التي أدت لكسر مستوى 11000 نقطة إلى أسفل، مشيرًا إلى أن تغيير هذا السيناريو يعتمد على استحداث تطورات جديدة حول الصفقة أو تحديد مصير حصة شركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر على سبيل المثال.

تأثير أنباء سعي اس تي تي لخفض سعر الاستحواذ علي فودافون مصر لن يمتد لجلسات الأسبوع الحالي

وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر: «إن هناك عددًا من التحديات تواجه سوق المال وتؤثر سلبًا على ملامح السيناريو القادم، ومن ضمنها ضعف معدلات السيولة».

وأشار أحمد أبو السعد إلى أن معدلات السيولة تترقب ظهور محفزات جديدة، مختلفة عما قدمته الحكومة خلال الشهور الماضية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهو ما تفتقده السوق منذ بداية العام تقريبًا، ويتلخص ذلك في طرح منتجات جديدة.

ويرى أن طرح شركات جديدة في البورصة المصرية هو أنسب وسيلة لجذب رؤوس أموال وشريحة متعاملين جدد إلى السوق، مراهنًا على تأثير هذا الطرح في تغطية باقي ما سببته جائحة كورونا.

وقال أبو السعد، إن انخفاض عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، يقلل جاذبية السوق بأعين المستثمرين، وهو ما يسبب حالة الركود والقالب العرضي الذي تتخذه البورصة منذ ثلاثة أشهر وأكثر.

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كما أشار إلى أن مطالب المستثمرين في الفترة الحالية تتلخص في الإسراع بطرحين متتاليين قبل نهاية العام الجاري، أحدهما أوَّلي لكيان جديد كبنك القاهرة المرتقب تداوله بسوق المال منذ بداية العام، والثاني زيادة حصة شركة جاذبة للمتعاملين، وهي أبو قير للأسمدة والكيماويات.

ولفت إلى أن الطرح الأولي لكيان جديد من شأنه أن يعزز من قيمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، متمنيًا أن يكون هذان الطرحان شرارة لقيادة طروحات جديدة بجميع القطاعات.

أضاف أحمد أبو السعد: «بتحقيق هذه المطالب نكون قد هيئنا بيئة سوق المال للعمل والإنتاج، ونبدأ عقب ذلك بانتظار الثمار ورسم التوقعات المستقبلية لأداء مؤشرات البورصة، ولكن بخلاف ذلك فالبورصة في حالة تماسك منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن انتظارًا للمحفزات المحركة».

ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر، إلى أن هناك عدة مقومات ترفع من عوامل النجاح لأي طروحات مرتقبة، وهي التصنيفات الإيجابية للمؤسسات الدولية المختلفة تجاه التصنيف الائتماني لمصر، والذي تراوح بين مستقر وإيجابي مقارنة بحال الدول المشابهة لمصر.

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