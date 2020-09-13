البورصة تتجاهل فشل صفقة الاستحواذ على فودافون مصر وتصعد 0.19%

رنا ممدوح – تجاهلت البورصة المصرية فشل صفقة الاستحواذ على فودافون مصر وختمت تعاملات اليوم على ارتفاع بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19%، وأغلق عند مستوى 11091 نقطة.

وتركز تأثير فشل صفقة الاستحواذ على فودافون مصر في سهم المصرية للاتصالات الذي اختتم الجلسة عند مستوى 12.24 جنيه بانخفاض 5.85%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 0.44%، وأغلق عند مستوى 67.93 جنيه.

وصعد كل من EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.18% و0.97% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 949.805 مليون جنيه على 180 شركة من خلال 38306 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 96 شركة مقابل تراجع 55 في حين لم تتغير أسعار 29.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 57.090 مليون جنيه، منها 42.409 مليون جنيه للمؤسسات، و14.681 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، محققين صافي بقيمة 34.803 مليون جنيه، منها 29.147 مليون جنيه للمؤسسات، و5.656 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 22.287 مليون جنيه، منها 14.807 مليون جنيه للمؤسسات، و7.479 مليون جنيه للأفراد.

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واستحوذ المصريون على نسبة 89.59% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على4.7% والعرب على 5.71% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 14.71% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.28%.

وتصدر سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.59%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 12.52%، ثم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 10%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.36%، تلاه سهم بي إنفستمنتس القابضة بنسبة 6.77%، ثم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 6.74%.

توقع محمد إسماعيل رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية أن تستهدف البورصة اختراق المقاومة عند 11200 نقطة، بعد أن ارتداده لأعلى من مستوى الدعم 10900 نقطة.

وقال إسماعيل إن تحول السيناريو المتوقع لاتجاهات البورصة إلى إيجابي مرهون باختراق المقاومة السابقة، حيث أن محاولات القوة الشرائية تتسم بالضعف وانخفاض أحجام التداول.

ولفت إلى فشل صفقة الاستحواذ على فودافون مصر لم يؤثر على السوق بشكل عام بقدر سهم المصرية للاتصالات الذي تراجع على مدى ثلاث جلسات متتالية.

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