السيارات الصينية ترفع مبيعاتها في السوق المصرية 6 آلاف و403 وحدات

شاهندة إبراهيم – استحوذت السيارات الصينية على النصيب الأكبر من النمو في السوق المصرية، حيث أمنت لنفسها حصة نسبتها 98.5%، بعد أن توقفت مبيعاتها عند 12 ألف و905 وحدة مباعة في الفترة من يناير حتى يوليو الماضي، مقابل 6 آلاف و502 عربة تم تسويقها في الفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق بيعي 6 آلاف و403 وحدات.

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ووفقًا للأرقام والاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أعتلت «إم جي» قائمة مبيعات السيارات الصينية الأكثر مبيعًا على مدار السبع شهور الأولى، بعدما قام وكيلها المحلي بتسويق 6 آلاف و89 مركبة.

وتقدم شركة المنصور للسيارات الوكيل الرسمي للعلامة الصينية إم جي في السوق المصرية، من خلال 4 طرازات، وبأسعار تبدء من 215 ألف جنيه وحتى 370 ألف جنيه.

وتعرض السيارة إم جي 5 موديل 2021 من خلال 3 فئات من التجهيزات الأساسية، لتقدم الفئة الأولى منها بسعر رسمي 214 ألفا و990 جنيها، والثانية بنحو 234 ألفا و990 جنيها، أما الأعلى تجهيزًا بقيمة بلغت 249 ألفا و990 جنيها.

فيما تأتي السيارة إم جي 6 موديل 2021 عبر 4 فئات، وبأسعار تبدأ من 274 ألفا و990 جنيها للفئة الأولى، والفئة الثانية تباع بنحو 289 ألفا و990 جنيها، أما الثالثة فتُسوق بقيمة 304 آلأف و990 جنيها، والرابعة بسعر 309 آلاف و990 جنيها.

وتوفر “المنصور” إم جي RX5 موديل 2021 من خلال 3 فئات، ويتم تسويق الفئة القياسية منها بسعر 319 ألفا و990 جنيها، والثانية بنحو 339 ألفا و990 جنيها، والثالثة الأعلى تجهيزًا بسعر 369 الفا و990 جنيها.

ويتيح الوكيل المحلي السيارة الصينية إم جي ZS موديل 2021 بثلاثة فئات، ووفقًا للأسعار المعلنة تُباع الفئة الأولي بسعر 254 ألفا و990 جنيها، والثانية بنحو 269 ألفا و990 جنيها، والثالثة بقيمة 287 ألفا و990 جنيها.

وحجزت شيري المرتبة الثانية في قائمة سيارات الركوب الصينية الأكثر مبيعًا، محققة بيع 4 آلاف و172 وحدة، في الفترة المذكورة من العام الجاري، في مقابل 1,621 مركبة مباعة في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 2551 سيارة.

وتوفر مجموعة جي بي أوتو للسيارات، وكلاء شيري في السوق المحلية، لعملائها العلامة الصينية ذات النسخ المستوردة والمجمعة محليًا من خلال 6 طرازات عبر فئات متعددة من التجهيزات والكماليات.

ووفقًا لأسعار الوكيل المحلي تُباع الفئة الأولى من شيري اريزو5 موديل 2021 بمبلغ 169 ألفا و900 جنيه، والثانية 189 ألفا و900 جنيه، والثالثة 202 ألف و900 جنيه.

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وتقدم السيارة شيري آنفي 2019 من خلال فئة واحدة بسعر 175 ألف جنيه.

كما تأتي أيضًا شيري تيجو 3 موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزاتبسعر 239 ألفا و900 جنيها.

وتوفر “غبور” شيري تيجو 4 موديل 2019 بفئتين أساسيتين بأسعار تبدأ من 305 آلأف جنيه للفئة الأولى، أما الثانية فتقدمها بسعر 335 ألف جنيه.

وتأتي أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2021 على النحو التالي: 275 ألف جنيه للفئة القياسية، أما الأعلى تجهيزًا تعرض بسعر 299 ألف جنيه.

ويُسوق الوكيل المحلي شيري تيجو 8 موديل 2019 من خلال فئة واحدة من التجهيزات بقيمة تصل إلى 425 ألف جنيه.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات”أميك” حجزت بي واي دي المركز الثالث، ويأتي ذلك على الرغم من تراجع مبيعاتها من 3 آلاف و60 مركبة في الفترة من يناير حتى يوليو في 2019، إلى بيعها 1995 وحدة في الفترة نفسها من 2020، لتفقد 1065 عملية بيعية.

وتقدم مجموعة الأمل للسيارات وكلاء العلامة الصينية بي واي المجمعة محليًا من خلال موديلين، F3 موديل 2021 بسعر 170 ألف جنيه، S5 موديل 2020 بقيمة 285 ألف جنيه.

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