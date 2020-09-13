بنك التنمية الصناعية يتعاون مع محافظة بني سويف لتمويل مشروعات بعائد محفز

دوت الخليج – وقع ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع محمد هاني جمال الدين غنيم، محافظ بني سويف؛ لدعم الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصناعية بالمحافظة.

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وقال ماجد فهمي، في بيان صحفي، إن هذا البروتوكول جاء لدعم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وأجهزتها وخصوصا البنك المركزي المصري المصري بالصناعة خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم رؤية واضحة تعزز الاهتمام بها من خلال توفير الدعم المطلوب للمشروعات بسعر عائد محفز وتبسيط الإجراءات وأيضا تعزيز مبادرة الشمول المالي والعمل على استقطاب الشريحة غير الرسمية ودمجها بالقطاع الرسمي.

وأضاف أن البنك يضع من خلال هذا البروتوكول جميع إمكانياته التمويلية لتمويل المشروعات القائمة والجديدة والخدمات المصرفية الشاملة التي تتطلبها تلك المشروعات للتوسع في الإنتاج وتغطية احتياجات السوق من السلع.

وأكد فهمي أن بنك التنمية الصناعية يولي أهمية خاصة للمشروعات التي تنتج سلعا يمكن أن تحل محل مثيلتها المستوردة توفيرا للنقد الأجنبي وكذا المشروعات التي يمكن أن تقوم بالتصدير للخارج، وذلك من خلال تقديم التسهيلات على قوة مبادرات البنك المركزي المصري وفقا للشروط والضوابط التي حددها البنك المركزي المصري والبرامج الائتمانية الأخرى لدى البنك مثل الاتفاقيات مع جهاز المشروعات الصغيرة واتفاقية الالتزام البيئي….إلخ.

ومن جانبه، قال محمد غنيم، محافظ بني سويف، إن هذا البروتوكول جاء من منطلق حرص المحافظة وتماشيًا مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين .

وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البروتوكول لن يشمل فقط مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بل يشمل كذلك مجال التجزئة المصرفية والذي يعتبر البنك من رواد هذا المجال علاوة على المجال الصناعي، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”.

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وأضاف أن البنك يضع خبراته وإمكانياته في هذا المجال من خلال ما تم إنجازه ببعض المحافظات منها الفيوم والبحيرة والاسكندرية من توصيل الغاز والمياه والكهرباء للمواطنين بأقل عائد ممكن وعلى فترات زمنية تصل الى سبع سنوات مما يجعل القسط بسيط يمكن ان يتحمله المواطن محدود الدخل.

وبدروها، قالت نجلاء محمد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، إن بنك التنمية الصناعية يحرص دائماً على الدخول في المبادرات الجديدة والفعالة والبروتوكولات مع جميع المحافظات والتي من شأنها دعم قطاع الصناعة و المشروعات بما ينعكس على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ,بما ينعكس على رفاهية المجتمع.

وبحسب البيان، فإن توقيع بروتوكول التعاون مع محافظة بني سويف يأتي من منطلق الحرص على التواجد بقوة بمحافظات الصعيد ولما تتمتع به المحافظة من مقومات أساسية تؤهلها لصناعة الاستثمارات فى شتى المجالات بالاضافة الى وجود 8 مناطق صناعية.

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