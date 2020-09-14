بايت دانس لن تبيع عمليات تيك توك في أمريكا لأوراكل أو مايكروسوفت

_ قالت محطة سي.جي.تي.إن التلفزيونية الناطقة بالانجليزية والتي تديرها الدولة بالصين نقلا عن مصادر إن شركة بايت دانس لن تبيع عمليات تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة لشركة أوراكل أو شركة مايكروسوفت ولن تعطي شفرة مصدر منصة الفيديو لأي مشترين أمريكيين. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وكانت مصادر مطلعة على هذا الأمر قد قالت لرويترز إن شركة بايت دانس الصينية تخلت عن بيع تيك توك في الولايات المتحدة وقررت السعي إلى إبرام شراكة مع شركة أوراكل على أمل تفادي حظر أمريكي مع ارضاء الحكومة الصينية. وامتنعت بايت دانس عن التعليق على تقرير المحطة. Advertisements اضغط لتحميل العدد الأربعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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