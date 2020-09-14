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سبيد ميديكال تقرر الاستحواذ على معامل مصر مقابل 10 ملايين جنيه

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رنا ممدوح  _ وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال بجلسته المنعقدة أمس، الاستحواذ على جميع أسهم معامل مصر ذات الثماني فروع ببني سويف والمنيل وأطفيح مقابل 10 ملايين جنيه.

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وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، فيسدد هذا المبلغ كالتالي، يتم دفع مليون جنيه مع توقيع عقد البيع وسداد الباقي في 16 ديسمبر القادم طبقاً لما سيسفر عنه الفحص النافي للجهالة.

وطبقا للمبيعات الفعلية المدققة من سبيد ميديكال لمدة 3 شهور ميلادية تبدأ من 15 سبتمبر الجاري، وتنتهي في 14 ديسمبر القادم.

ووفقاً للبيان، فيحدد المبلغ النهائي للصفقة بحد أقصى عشرة ملايين جنيه بشرط تحقيق معدل مبيعات سنوية مدققة في خلال شهور الفحص الثلاث بمبلغ 5.58 ملايين جنيه ( 1.395 مليون جنيه في ثلاثة أشهر) على الأقل، مع تقليل سعر الشراء نسبة وتناسب مع انخفاض المبيعات عن هذا الرقم إن وجد، وتحديد عشرة ملايين جنيه كحد أقصى للصفقة.

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وفوض المجلس محمود عبد الوهاب عليوة في التوقيع على عقد الشراء أمس مع معامل مصر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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