البورصة تقاوم مبيعات المؤسسات وتصعد بصورة طفيفة في مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 هامشياً بنسبة 0.03%، ليتداول عند مستوى 11095 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.39% و 0.33% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 51.086 مليون جنيه، على 98 شركة من خلال 2157 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 46 شركة مقابل تراجع 17 في حين لم تتغير أسعار 35.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين، محققين صافي بقيمة 2.591 مليون جنيه، منها 1.532 مليون جنيه للمؤسسات، و1.059 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.478 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 1.596 مليون جنيه، مقابل 117.820 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

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وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي مشتريات بقيمة 1.112 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 1.315 مليون جنيه، مقابل 202.279 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.02%، تلاه سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي – نيوداب بنسبة 3.16%، ثم سهم مصر الوطنية للصلب عتاقة بنسبة 2.84%.

في حين تصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم ريكاب للاستثمار المالية بنسبة 9.58%، ثم سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 8.94%.

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