العربية لاستصلاح الأراضي: وزارة الري أسندت للشركة أعمال تنفيذ بقيمة 20.7 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ أعلنت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، أن وزارة الموارد المائية والري ( الإدارة العامة لري النوبارية) قد أسندت إليها تنفيذ أعمال بقيمة 20.682 مليون جنيه.
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وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، فتشمل تلك الأعمال عملية تأهيل ترعة كوم السويد زمام هندسة ري أبو المطامير بقيمة 9.674 مليون جنيه، وأيضاً عملية تأهيل ترعة المنشية زمام هندسة حوش عيسى بقيمة 11.008 مليون جنيه.
الجدير بالذكر، أن الشركة تكبدت خسائر بلغت 3.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 251.16 ألف جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وخلال الفترة تراجعت إيرادات الشركة إلى 60.3 مليون جنيه، مقابل 144.96 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
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