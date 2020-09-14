الارشيف / مال وأعمال

النيل لحليج الأقطان: سعر عرض الشراء المقدم من ايمكس انترناشيونال متدني ويجب تحسينه

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

رنا ممدوح  _ أعلنت شركة النيل لحليج الأقطان، أن أعضاء مجلس الإدارة اجتمعوا بالأمس لإبداء رأيهم في العرض المقدم من شركة ايمكس انترناشيونال لشراء كامل أسهم الشركة وبحد أدني 51% .

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد رأي الأعضاء بأن سعر المقدر بقيمة 50 جنيه للسهم هو متدني وأنه يجب تحسين السعر.

وفي 9 سبتمبر الجاري وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة إيميكس انترناشيونال حتى عدد 52.992 مليون سهم اسمي عادي نقدي والتي تمثل نسبة قدرها 100% من اسهم رأسمال النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيه للسهم الواحد، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

وفي 28 أغسطس الماضي، خاطبت شركة إيميكس إنترناشونال، هيئة الرقابة المالية برغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، عن طريق تقديم عرض شراء إجباري يتضمن ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50%.

Advertisements

اضغط لتحميل العدد الأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر النيل لحليج الأقطان: سعر عرض الشراء المقدم من ايمكس انترناشيونال متدني ويجب تحسينه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا