الارشيف / مال وأعمال

الدولار يستقر أمام الجنيه في معظم البنوك وينخفض قرشا في العربي الإفريقي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

شاهندة إبراهيم – واصل الدولار استقراره أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، في معظم بنوك القطاع المصرفي، ولم يشهد تحركا ملموسا حتى منتصف تعاملات اليوم الإثنين.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، في أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر.

كما استقر الدولار في بنوك: إتش إس بي سي وكريدي أجريكول والإسكندرية وبلوم والتعمير والإسكان وعوده، عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وظل الدولار ثابتا عند ذات المستويات المسجلة بالأمس في كل من: البنك التجاري الدولي وقناة السويس والمصرف العربي الدولي عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

فيما تراجع الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الإفريقي الدولي، ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بدلا من 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع بالأمس.

Advertisements

كما خفض البنك المصري لتنمية الصادارات، سعر الدولار قرشا واحدا، ليبلغ 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

بينما رفع المصرف المتحد سعر الدولار قرشا واحدا، ليصل إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع بالأمس.

اضغط لتحميل العدد الأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الدولار يستقر أمام الجنيه في معظم البنوك وينخفض قرشا في العربي الإفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا