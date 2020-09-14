البورصة تتراجع عن مكاسبها الصباحية بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي عن مكاسبة الصباحية الطفيفة ليسجل 0.06% انخفاضاً في منتصف التعاملات، متداولاً عند مستوى 11085 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية، بجانب انخفاض سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.25%، ليتداول عند مستوى 67.76 جنيه.

وهبط مؤشر EGX70 هامشياً بنسبة 0.02%.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 589.357 مليون جنيه على 167 شركة من خلال 21997 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 75 شركة مقابل ارتفاع 62 في حين لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 26.693 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 29.517 مليون جنيه، مقابل 2.824 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 25.306 مليون جنيه، منها 17.650 مليون جنيه للمؤسسات، و7.656 مليون جنيه للأفراد.

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وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.386 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 2.2 مليون جنيه ، مقابل 813.708 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العالمية للاستثمار والتنمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 9.99%، ثم سهم ريكاب للاستثمار المالية بنسبة 9.98%.

في حين تصدر سهم العامة للصوامع والتخزين قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.76%، تلاه سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 7.14%، ثم سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 4.44%.

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