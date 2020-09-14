تشنجلابس مصر تستعد لتخريج دفعة جديدة من الشركات الناشئة

تعقد تشنجلابس Changelabs، مسرّع الأعمال، العرض التوضيحي لتخريج الدفعة الثانية من الشركات الناشئة، والتي يصل عددها نحو13 شركة ناشئة، وذلك في 30 سبتمبر الجاري.

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يأتي ذلك بعد نجاح دورتها الاولى حيث تم منح أكثر من 4 مليون جنيه مصري لتمويل الشركات الناشئة الطموحة.

ووفق بيان الشركة، تستعد الشركات الناشئة، التي انضمت إلى برنامج تشنجلابس Changelabs، إلى خلق قيمة اقتصادية كبيرة إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا وتوفير الوظائف، وذلك من خلال شراكات البرنامج مع أفضل رعاة ريادة الأعمال في السوق ومنها Green for Growth Fund وأمازون لخدمات الشبكات والبنك الهولندي لتنمية وتطوير المشاريع.

وقالت تشنجلابس أن هناك خمس من الشركات الناشئة المختارة هذا العام العمل قررت العمل على مسألة الطاقة الخضراء، مع تركيز الشركات الناشئة الأخرى على مسارات تأثير مختلفة مثل التكنولوجيا المالية FinTech والتكنولوجيا الصحية HealthTech والتكنولوجيا التعليمية EdTech.

وسيقوم المشاركون بعرض نماذج أعمالهم المبتكرة، ونماذج الأعمال المتغيرة في اليوم التوضيحي أمام المستثمرين للاستمرار في العمل بالسوق المصري.

وقال كريم سمرة، الشريك المؤسس لتشنجلابس Changelabs، إن ريادة الأعمال والتحول إلى اتجاهات أعمال جديدة أحد المحاور التي تسهم في التغلب على التحديات لاسيما مع وجود إمكانيات الشباب المصري الذي يعد حجر الأساس لوضع مصر في مكانة متميزة .

ويقوم مسرع تشنجلابس بالتركيز على التدريب والإرشاد والدعم للشركات الناشئة المبتكرة والمختارة، حتى يتمكنوا من مواجهة تحديات السوق الحقيقية عمليًا وتحويل أفكارهم إلى أعمال جاهزة للاستثمار.

وفي العام الماضي، اختبرت عشر شركات ناشئة منهجًا عالميًا وشبكة من المرشدين العالميين وقد تلقى العديد منهم تمويلًا من تشنجلابس Changelabs وشركائها.

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ومن جانبه، أضاف جمال خياط، المؤسس المشارك لتشنجلابس Changelabs، إنه تم التوصل إلى مجموعة من الأفكار والمفاهيم المبتكرة من بين 13 شركة ناشئة، من مقدمي الطاقة الخضراء مثل شحن السيارات الكهربائية وتأجير السكوتر الكهربائي، لخدمات التكنولوجيا المالية FinTech وتجارة الأزياء بالتجزئة.

وجدير بالذكر أن العديد من المستفيدين من برنامج العام الماضي قد حققوا نجاحًا كبيرًا، مثل Youspital أحد الخريجين وهي منصة عبر الإنترنت توفر الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المخفضة، وقد قاموا بخدمة 9000 مريض حتى الآن وتقدم الاختبارات المنزلية للعملاء، وتوفر بديل أكثر أمانًا لإجراء اختبارات فيروس كورونا من السيارة.

ودورات OTO، وهي أيضاً من خريجي 2019، متخصصة في تقديم دورات اللغة الإنجليزية العامة والمتخصصة للأفراد والشركات، وقد أعلنت مؤخرًا عن إطلاق منصة جديدة “دردش إنجليش – Dardsh English” في إطار ما حدث من تداعيات بسبب فيروس كورونا المستجد، ولديهم الآن أكثر من 100 موظف قدموا خدمات الشركة لـ 15000 عميل.

والشركات الناشئة التي ستعرض نماذج أعمالها في يوم العرض هي:

– دلتا أويل: شركة مصرية ناشئة للطاقة الخضراء تركز على إعادة تدوير النفط.

– دزاريا: أول مزود لخدمة شحن السيارات الكهربائية في مصر.

– هاند أوفر: شركة تصميم وبناء صديق للبيئة متخصصة في تقديم حلول بناء صديقة للبيئة.

– Seavo: أول مصمم ومصنع في مصر لمراكب مائية صديقة للبيئة.

– Vesstoss: يقدم حل نقل عام موفر للطاقة “للمجتمعات المغلقة” في مصر – تأجير السكوتر الكهربائي.

– برامودة: شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية تركز على تطوير الأسمدة العضوية من مخلفات مصانع السكر.

– ديرة: شركة لبيع الملابس المستعملة عالية الجودة عبر الإنترنت بأسعار مناسبة

– دوم دوم: منصة تصميم رسومية رقمية يقودها المستخدم توفر محرر رسومات بآلاف من أصول التصميم وصور حصرية باللغة العربية.

– الدكان: برنامج تجارة إلكترونية خاص بالمؤسسات مصمم لمتاجر التجزئة الكبيرة والمتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

– هوسبيتاليا: سوق خدمات الرعاية الصحية في المنزل.

– مَولني: منصة عبر الإنترنت لربط الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن التمويل الائتماني مع البنوك والمقرضين الآخرين.

– براكسي لابس: بيئة تعليم افتراضية للمدارس والجامعات التي تسعى إلى تقديم التعليم عبر الإنترنت.

– سكوير كورنر: منصة تركز على تعزيز الثقافة من خلال توفير المتعة والمشاركة في أنشطة بناء الفرق الافتراضية.

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