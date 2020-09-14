الناتج الصناعي لمنطقة اليورو يرتفع كما المتوقع في يوليو

_ أفادت بيانات أن الناتج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع كما كان متوقعا مقارنة مع الشهر السابق في يوليو بفضل زيادة إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة، لكنه مازال يقل كثيرا عن مستويات العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

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وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في 19 دولة التي تستخدم العملة الموحدة صعد 4.1% عن الشهر السابق، لكن مع نزوله 7.7% على أساس سنوي. كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاعا شهريا 4% وانخفاضا سنويا 8.2%.

هذا وزاد إنتاج السلع الاستثمارية 5.3% على أساس شهري، ونما إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 4.7% ، لكن كليهما ظل أقل بكثير عن مستويات العام الماضي عند -10.4% و-3.8% على الترتيب، إذ يعاني اقتصاد منطقة اليورو تحت وطأة انخفاض في النشاط الاقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد-19.

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