الارشيف / مال وأعمال

الناتج الصناعي لمنطقة اليورو يرتفع كما المتوقع في يوليو

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

_ أفادت بيانات أن الناتج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع كما كان متوقعا مقارنة مع الشهر السابق في يوليو بفضل زيادة إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة، لكنه مازال يقل كثيرا عن مستويات العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في 19 دولة التي تستخدم العملة الموحدة صعد 4.1% عن الشهر السابق، لكن مع نزوله 7.7% على أساس سنوي. كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاعا شهريا 4% وانخفاضا سنويا 8.2%.

هذا وزاد إنتاج السلع الاستثمارية 5.3% على أساس شهري، ونما إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 4.7% ، لكن كليهما ظل أقل بكثير عن مستويات العام الماضي عند -10.4% و-3.8% على الترتيب، إذ يعاني اقتصاد منطقة اليورو تحت وطأة انخفاض في النشاط الاقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد-19.

Advertisements

اضغط لتحميل العدد الأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الناتج الصناعي لمنطقة اليورو يرتفع كما المتوقع في يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا