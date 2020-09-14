الذهب يصعد بفعل ضعف الدولار وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز

وكالات – قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى 1% الاثنين مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.

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وفي أواخر جلسة التداول، كان الذهب في السوق الفورية مرتفعا 0.7% عند 1955.60 دولار للأونصة. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% ليسجل عند التسوية 1963.70 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.3% أمام منافسيه، مع ترقب الأسواق إعلان سياسة المجلس الأربعاء، وهو ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

لكن حد من تقدم الذهب إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع عودة الآمال حيال لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بعد استئناف أسترا زينيكا التجارب السريرية.

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ومن بين المعادن النفيسة الأخرى. صعد السعر الفوري للفضة 1.6% إلى 27.17 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 3.22% إلى 954.80 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.76% إلى 2303.30 دولار للأونصة.

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