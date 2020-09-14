الإعصار سالي يوقف 21% من إنتاج النفط الأمريكي في شمال خليج المكسيك

وكالات – قالت الحكومة الأمريكية الاثنين إن الإعصار سالي أجبر شركات الطاقة على وقف 395 ألفا و790 برميلا في اليوم، أو 21.4%، من إنتاج النفط الخام من الحقول البحرية في شمال خليج المكسيك.

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وقال المكتب الاتحادي للسلامة وحماية البيئة إن الإعصار تسبب أيضا في توقف 685 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، أو 25.3%، من إنتاج الغاز الطبيعي في شمال خليج المكسيك بحلول اليوم الاثنين.

وأضاف أن حوالي 147 منصة إنتاج، أو 23% من إجمالي عدد المنصات البحرية في المنطقة، جرى إخلاؤها بسبب العاصفة.

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