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مورجان ستانلي يقلص توقعاته لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات

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CairoBank

وكالات – قال مورجان ستانلي في تقرير بحثي صدر مؤخرا إن العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ستُنهي 2020 عند مستوى يقل قليلا عن 1%.

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وأشار التقرير إلى أن خطوات تيسيرية من مجلس الاحتياطي الاتحادي وعوامل أخرى دفعت البنك لخفض توقعاته للعوائد.

وقال بنك الاستثمار إنه يتوقع عائدا عند 0.95% للسندات لأجل عشر سنوات في نهاية العام، انخفاضا من توقعات سابقة عند 1.15%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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