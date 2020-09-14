زيرو جمارك تعزز مبيعات السيارات الأوروبية بشكل قياسي

شاهندة إبراهيم – كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ” أميك”، عن نمو مبيعات السيارات ذات المناشئ الأوروبية بنسبة وصلت إلى 56%، بعدما باعت نحو 24 ألفا و83 مركبة خلال فترة الشهور السبعة الأولى من 2020، بزيادة قدرها 12 ألفا و959 عربة عن مبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت نحو 15 ألفا و442 وحدة.

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ويأتي ذلك بفضل تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع مصر، ودخول مراحلها النهائية حيز النفاذ في مطلع يناير 2019، مما دفع مبيعاتها لبلوغ قمم لم تحققها من قبل، وباتت السوق المصرية تتمتع بتعدد الخيارات والموديلات المتوافرة من المركبات الأوروبية على عكس السابق.

ووفقًا لبيانات “أميك”، حجزت العلامة الفرنسية رينو لنفسها المركز الأول في قائمة سيارات الركوب الأوروبية الأكثر مبيعًا على الرغم من تراجع مبيعاتها، وحققت بيع 7 آلاف و54 مركبة خلال السبعة شهور الأولى من 2020، في مقابل 7 آلاف و612 وحدة في الفترة المذكورة من العام الماضي، لتخسر بذلك نحو 558 سيارة.

وتقدم شركة المصرية العالمية للسيارات، وكيل العلامة الفرنسية رينو من خلال 6 طرازات في السوق المحلية.

وتعرض الشركة السيارة رينو داستر موديل 2020 بثلاثة فئات من التجهيزات، بأسعار تبدء من 302 ألف جنيه، وتتيح الفئة الثانية بسعر318 ألف جنيه، أما الأعلى تجهيزًا تُباع بقيمة 346 ألف جنيه.

وتسوق “المصرية العالمية” السيارة رينو سانديرو موديل 2021 فيس ليفت بفئة واحدة بسعر 213 ألف جنيه، كما توفر السيارة رينو ستيب واي موديل 2021 فيس ليفت من خلال فئة واحدة أيضًا بقيمة 243 ألف جنيه.

ويُسوق الوكيل المحلي سيارات رينو كابتشر موديل 2020 بسعر 337 ألف جنيه للفئة القياسية، أما الفئة الثانية فتُباع بنحو 367 ألف جنيه.

ويتيح السيارة رينو كادجار موديل 2020 بثلاثة فئات من التجهيزات والكماليات، وتقدم الفئة الأولى بسعر 374 ألف جنيه، والثانية بقيمة 424 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة تُباع بنحو 444 ألف جنيه.

وتقدم السيارة رينو لوجان المستوردة من المغرب موديل 2021 من خلال 6 فئات، بأسعار تبدء من 169 ألف جنيه للفئة الأولى، والثانية 183 ألف جنيه، والثالثة 193 ألف جنيه، بينما تُعرض الرابعة بنحو 203 ألف جنيه، والخامسة 216 ألف جنيه، أما الأعلى تجهيزًا تتوفر بفقيمة سعرية وصلت إلى 229 ألفا و500 جنيه.

أما السيارة رينو ميجان موديل 2020 المجمعة في مصانع الشركة الأم في تركيا تتوفر في السوق المحلية عبر 4 فئات، وتعرض الشركة الفئة الأولى بسعر 298 ألف جنيه، فيما تسوق الفئة الثانية بسعر 338 الف جنيه، والثالثة بقيمة بلغت 368 ألف جنيه، والرابعة العلى تجهيزًا 393 ألف جنيه.

وحصدت العلامة الإيطالية فيات المركز الثاني ـ المصنعة في مصنع الشركة الأم في تركياـ، بفضل تمتعها بإعفاءات جمركية كاملة حصلت عليها في مطلع يناير الماضي 2020 إعمالًا لبنود الاتفاقية التجارية الموقعة بين مصر وتركيا، مسجلة بيع 6 آلاف و77 مركبة، مقارنة بنحو 1,723 وحدة تم بيعها في الفترة المماثلة من العام الماضي، لتعزز مبيعاتها بشكل قياسي بزيادة بلغت 4 آلاف و354 وحدة.

وتوفر شركة داينامكس أوتو، وكيل العلامة الإيطالية فيات من خلال 4 طرازات وبفئات متعددة وبتجهيزات مختلفة.

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ووفقًا للأسعار المعلنة من الوكيل الرسمي تُعرض السيارة فيات 500 موديل 2020 بفئة واحدة وبسعر 319 ألفا و900 جنيه، كما تُسوق السيارة فيات c500 من خلال فئة واحدة أيضًا بنحو 359 ألفا و900 جنيه.

بينما تقدم الشركة السيارة فيات X500 موديل 2021 بفئتين وبأسعار تبدء من 380 الف جنيه، والثانية بقيمة 430 ألف جنيه.

فيما تقدم السيارة فيات تيبو موديل 2021 من خلال 6 فئات ويستحوذ هذا الطراز على النصيب الأكبر من مبيعات العلامة الإيطالية، وتباع الفئة الأولى بقيمة 191 ألفا و900 جنيه، 206 آلاف و900 جنيه للثانية، 252 ألفا و900 جنيه للثالثة، و272 ألفا و900 جنيه للرابعة، و287 ألفا و900 جنيه للخامسة، 312 ألفا و900 جنيه للسادسة الأعلى تجهيزًا.

واستحوذت العلامة الألمانية أوبل على المركز الثالث بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا، بعدما استطاع وكيلها المحلي تسويق 3 آلاف و526 سيارة من يناير وحتى يوليو الماضي، بدلًا من 872 وحدة فقط في الفترة المماثلة من العام الماضي، لتحقق مكاسب في معدلاتها البيعية وصلت إلى 2654 عملية بيعية جديدة.

وتوفر شركة المنصور للسيارات لعملائها في السوق المحلية العلامة الألمانية أوبل من خلال 4 طرازات.

وبحسب أسعار الوكيل تتوفر أوبل استرا موديل 2021 بفئة واحدة وبقيمة 304 آلاف و990 جنيه.

فيما تتوفر أوبل إنسيجينا موديل 2020 بثلاثة فئات وبأسعار 469 ألفا و990 جنيه للفئة القياسية، و499 الفا و990 جنيه للفئة الثانية، أما الثالثة الأعلى تجهيزًا بنحو 559 ألفا و990 جنيه.

وتُسوق الشركة السيارة أوبل جراند لاند موديل 2020 من خلال ثلاثة فئات، وتتيح الفئة الأولى بسعر 439 ألفا و990 جنيه، والفئة الثانية بقيمة بلغت 479 ألفا و990 جنيه، أما الثالثة تُعرض بنحو509 آلاف و990 جنيه.

وتوفر “المنصور” أوبل كورس لاند بفئتين، وتبدأ أسعار الفئة القياسية من 324 ألفا و990 جنيه، فيما تقدم الفئة الثانية بنحو 349 ألفا و990 جنيه.

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