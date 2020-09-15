الصين تمدد إعفاء 16 منتجا أمريكيا من الرسوم الجمركية

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_ قالت وزارة المالية الصينية يوم الثلاثاء، إنها ستمدد إعفاء قائما من الرسوم لستة عشر منتجا أمريكيا من الولايات المتحدة من بينها زيوت التشحيم ومصل اللبن ومسحوق السمك لمدة عام.
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وحصلت المنتجات على إعفاء من رسوم عقابية فرضتها الصين على منتجات أمريكية ضمن تدابير مضادة للبند 301 من القانون الأمريكي.
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وأضافت الوزارة أن التمديد سيستمر حتى 16 سبتمبر 2021.
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