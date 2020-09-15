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رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء اختياري مقدم من البنك الأهلي المتحد- البحرين، وشركة مصر استراتيجا للاستثمار على أسهم البنك للدراسة.
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وبحسب إفصاح الهيئة المرسل للبورصة اليوم، فالعرض يشمل شراء حتى عدد 43.548 مليون سهم تمثل حتى نسبة 14.52% والمكملة لنسبة 100% من أسهم البنك بسعر نقدي يبلغ 29.783 جنيه للسهم.
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يأتي ذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بعد التعديل.
وقالت هيئة الرقابة المالية، أنه جاري دارسة العرض من قبلها.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- الكويت تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية البنك الأهلي المتحد – البحرين بنسبة 18.67%، ثم الهيئة العامة للتأمين الصحي بنسبة 10.01%، والتمدين الاستثمارية 7.51%، وسالم الصباح بنسبة 5.64%.
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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر البنك الأم وشركة مصر استراتيجا يقدمان عرضا لشراء 14.5% من الأهلي المتحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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