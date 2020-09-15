البنك الأم وشركة مصر استراتيجا يقدمان عرضا لشراء 14.5% من الأهلي المتحد

رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء اختياري مقدم من البنك الأهلي المتحد- البحرين، وشركة مصر استراتيجا للاستثمار على أسهم البنك للدراسة.

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وبحسب إفصاح الهيئة المرسل للبورصة اليوم، فالعرض يشمل شراء حتى عدد 43.548 مليون سهم تمثل حتى نسبة 14.52% والمكملة لنسبة 100% من أسهم البنك بسعر نقدي يبلغ 29.783 جنيه للسهم.

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يأتي ذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بعد التعديل.

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وقالت هيئة الرقابة المالية، أنه جاري دارسة العرض من قبلها.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- الكويت تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية البنك الأهلي المتحد – البحرين بنسبة 18.67%، ثم الهيئة العامة للتأمين الصحي بنسبة 10.01%، والتمدين الاستثمارية 7.51%، وسالم الصباح بنسبة 5.64%.

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