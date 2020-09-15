قطاع الأعمال: انطلاق منظومة تداول القطن الجديدة في البحيرة والشرقية

بدأ في محافظتي البحيرة والشرقية، اليوم الثلاثاء، تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة، تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك للموسم الحالي ‪2020-2021‬، إلى جانب محافظتي الفيوم وبنى سويف التي انطلقت بها المنظومة الجديدة في الأول من سبتمبر الجاري.

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وفتحت 34 مركزا للتجميع في البحيرة والشرقية أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين وإجراء والمزادات عليها، حيث يجري العمل بهذه المراكز يوميا خلال الفترة من 15/9/2020 حتى 15/12/2020، من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرًا ماعدا يوم الجمعة.

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ويبلغ عدد مراكز التجميع في البحيرة 19 مركزا موزعة على المراكز الإدارية كالتالي: كفر الدوار (العكريشة – الاتربي – سيدي غازي – الجلاء “الدشودي”)، أبو حمص (قرية برسيق – طلمبات برسيق- النخلة البحرية – كوم القناطر – بطورس – أبو هواش)، حوش عيسى (الكوم الأخضر)، أبو المطامير (هيئة التدريس-الطويل)، أدكو (ديبونو)، دمنهور (الصفاصيف)، شبراخيت / الرحمانية (محلة بشر)، المحمودية (أبو دمين-فيشا “إصلاح”)، الدلنجات / كوم حماده / ايتاي البارود (المسين).

وفي الشرقية، 15 مركزا للتجميع موزعة كالتالي: الزقازيق / ههيا / أبو حماد (أبو الأخضر)، بلبيس / منيا القمح (ميت يزيد)، ديرب نجم (الهوابر)، صان الحجر (صان البحرية – رمسيس – الناصرية – السالمية)، الإبراهيمية / كفر صقر / فاقوس / أبو كبير / كفر الأشقم (محلج أبو الشقوق)، منشأة أبو عمر (كفر المدينة – منشأة أبو عمر)، قصاصين الأزهار (قصاصين الأزهار)، استصلاح / الحسنية (الظواهرية)، أولاد صقر / تلرالك / الصوفية (ترعة البطيخ)، صان الحجر القبلية (كفر البكارشة / صان القبلية).

وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة في مراكز التجميع دون وسطاء، معبأة في أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية يتم توفيرها بالمراكز، ويتم إجراء مزادات دورية على كميات الأقطان الواردة.

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وتحقق المنظومة الجديدة صالح المزارعين بحصولهم على أعلى سعر من خلال المزايدة، حيث تقوم الشركة الراسى عليها المزاد بسداد 70% من القيمة الأساسية للمزاد إلى المزارع في اليوم التالي للمزاد، والباقي خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب، ويتم صرف المستحقات للمزارع عبر أحد البنوك التي يجري التعاون معها في هذه المنظومة.

كما تضمن المنظومة الجديدة الحفاظ على نظافة القطن وجودته ومنع الغش، بما ينعكس على زيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة واستعادة عرش الذهب الأبيض عالميا.

من ناحية أخرى، يتواصل العمل بمراكز التجميع في الفيوم وبنى سويف – وعددها 16 مركزا – حتى نهاية أكتوبر المقبل، حيث تم إجراء العديد من المزادات على الأقطان الواردة للمراكز وترسيتها على شركات من القطاع الخاص.

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