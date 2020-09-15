نيفين منصور: صرف 1.4 مليار جنيه من متأخرات المصدرين خلال الشهرين الماضيين

فاروق يوسف _ كشفت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن إجمالي ما تم صرفه خلال الشهرين الماضيين من المستحقات المتأخرة للمصدرين، بلغ نحو 1.4 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الوزارة صرفت خلال العام الماضي نحو 5.68 مليار جنيه.

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وأكدت نيفين منصور في تصريحاتها لنشرة دوت الخليج، أن وزارة المالية مستمرة في رد الأعباء للمصدرين وذلك من خلال 5 مبادرات مختلفة تم إطلاقها خلال الفترة الماضية الماضية، وكان آخرهم مبادرة الاستثمار والتي شهدت توقيع 35 اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم.

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وقالت إن نظام السداد يتم عبر دفعات أسبوعية لصندوق تنمية الصادرات، تبلغ قيمة الدفعة الواحدة 150 مليون جنيه، وبذلك يكون إجمالي ما تدفعه الوزارة شهريًّا 600 مليون جنيه.

وذكرت نيفين منصور أن المخصص في موازنة العام المالي الجاري لبرنامج رد الأعباء 7 مليارات جنيه.

5.68 مليار جنيه من المستحقات سددت بالعام المالي الماضي لنحو 118 شركة

وأشارت منصور إلى أن هناك إقبالًا كثيفًا من الشركات لتسوية مستحقاتهم من خلال المبادرات التي تقدمها الوزارة، لافتة إلى أنه تم تسوية مستحقات 118 شركة خلال العام الماضي.

وأوضحت أن المبادرات الخاصة ببرامج التسوية تتضمن صرف 10% لكل شركة لها أي متأخرات، وتم زيادتها إلى 30% في أزمة كورونا، والثانية تشمل صغار المصدرين الذين تبلغ مستحقاتهم في حدود مليون جنيه، ويتم تحصيلها على الفور، والثالثة برد جميع مستحقات بعض الشركات على مدار 5 سنوات، والرابعة تشمل نظام المقاصة مع الضرائب والجمارك.

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وخصصت وزارة المالية نحو 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021، ووقعت وزارتا المالية والتجارة والصناعة في شهر مايو الماضي، مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بمساندة المصدرين، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، موضحًا أنه سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات، يأتي استمرارًا لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطاع التصدير، التي أثمرت عن تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، ممثلي 77 شركة محلية وأجنبية، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميًّا.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه جارٍ إصدار أوامر دفع إلكتروني لعدد 2056 شركة بقيمة 2 مليار و900 مليون جنيه وذلك تنفيذاً للتكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية للحكومة بشأن سرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

ولفتت إلى قيام صندوق تنمية الصادرات بمواصلة العمل وذلك على الرغم من الظروف الحالية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا وذلك بهدف إنهاء إجراءات الصرف للشركات المصدرة حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من الصندوق منذ أول يناير وحتى نهاية أبريل الماضي 2 مليار و133 مليون جنيه.

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