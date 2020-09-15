الارشيف / مال وأعمال

سعر الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في مجموعة واسعة من البنوك

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في عدد واسع من البنوك، فيما ارتفع حتى قرشين في ثلاث مصارف.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

واستقر سعر صرف الدولار في بنوك: الأهلي المصري ومصر وإتش إس بي سي عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وكذلك في التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

اضغط لتحميل العدد الحادي والأربعون من نشرة دوت الخليج

فيما رفع بنك قناة السويس الدولار قرشًا واحدًا، ليصل إلى مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، في مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع بختام تعاملات أمس الإثنين.

كما صعد الدولار قرشين في بنك عوده، ليرتفع إلى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

Advertisements

وارتفع الدولار أيضا قرشا في بنك كريدي أجريكول، محققًا 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، بدلًا من 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار قرب مستوى 15.70 للشراء و15.80 جنيه للبيع على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، بعد موجة تراجع استمرت لأكثر من أسبوع.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سعر الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في مجموعة واسعة من البنوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا