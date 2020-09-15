لافارج للأسمنت: أرسلنا مقترحات لحل مشاكل القطاع لوزارة التجارة بناء على طلبها.. ولم يتم الرد حتى الآن

فاروق يوسف _ قال سولومون بومجارتنر افيلز، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات لافارج مصر للأسمنت، إن قطاع الأسمنت يواجه تحديات عدة تجعله لن يستطيع البقاء على قيد الحياة لوقت أطول.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن عبر تطبيق زووم، أن هذه التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف صناعة الأسمنت، وبالتبعية زيادة أسعار المنتج نفسه، وهو ما نتج عنه عدم توازن بين عمليات العرض والطلب، مضيفًا أن التصدير أيضًا يواجه عقبات صعبة متمثلة في زيادرة القدرات التصنيعية بالمنطقة أدت إلى زيادة المعروض بكثرة.

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وأضاف أن الحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة طلبت في يونيو الماضي من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت إرسال بيان حول توقعاتها وتصوراتها لحل الأزمة، وبالفعل تم إرسال المقترحات المطلوبة ولم يكن هناك أي رد من الوزارة حتى الآن.

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وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات لافارج مصر للأسمنت على أن القطاع بحاجة إلى حلول جذرية، لأن المنتجين يعانون من خسائر فادحة.

وذكر أنه لابد من التنسيق المشترك بين كافة الشركات العاملة في السوق وكذلك الحكومة، لخفض الإنتاج بصورة تتناسب وعمليات الطلب الحقيقية.

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