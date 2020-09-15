كريدي أجريكول: تضاعف حجم المعاملات الرقمية بدعم من ظروف كورونا

دوت الخليج – حصل بنك كريدي أجريكول مصر، على جائزتي أفضل موقع تكاملي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للعملاء من الأفراد، وأفضل بنك في الخدمات الرقمية للتمويل التجاري للشركات في مصر، من مؤسسة جلوبال فاينانس العالمية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأكد بيير فيناس، العضو المنتدب لكريدي أجريكول مصر، على جهود فريق عمل البنك المتواصلة للإسراع في تنفيذ خطط التحول الرقمي، لافتا إلى حصول مصرفه على هذه الجوائز يعد تأكيدا على نجاح استراتيجية خدمة كافة شرائح العملاء من الشركات والأفراد وكبار العملاء.

اضغط لتحميل العدد الحادي والأربعون من نشرة دوت الخليج

وتابع: نعمل في كريدي أجريكول بجد من أجل الغد ورؤيتنا لخططنا وهي تتحقق يدفعنا لمزيد من العمل للاستمرار في قيادة التحول نحو عالم جديد من الخدمات المصرفية الرقمية.

بيير فيناس: نهدف لقيادة التحول نحو عالم جديد من الخدمات المصرفية الرقمية

وأضاف فيناس: أن رضاء العملاء على رأس أولويات البنك، وهو ما تقوم عليه خطته لتلبية حاجات وطموحات العملاء في الحاضر والمستقبل، مؤكدا أن التطوير والتحول الرقمي هو أحد المحاور الهامة لخطط البنك.

وأكد، فيناس حرص مصرفه على اتساق خططه مع اتجاهات البنك المركزي المصري المصري بما يخدم الاقتصاد والمجتمع في ضوء الخطط القومية، مشيوا إلى أنه على مدار الأعوام القليلة السابقة، استطاع كريدي أجريكول تقديم قاعدة خدمات رقمية متعددة ومتكاملة للأفراد والشركات.

ومن جانبه أكد ولي لطفي، نائب العضو المنتدب لكريدي أجريكول مصر، أن الظروف التي مر بها العالم هذا العام وجائحة كورونا ساهمت في الانتقال إلى الخدمات المصرفية الرقمية بشكل سريع.

Advertisements

وكشف لطفي، عن زيادة كبيرة فاقت التوقعات في استخدام الخدمات، حبث فبلغ عدد مرات استخدام العملاء للخدمات الإلكترونية 4 مليون مرة خلال السبعة شهور الأولي من 2020 بزيادة أكتر من 100% مقارنة بنفس الفترة من 2019، وسجل عدد المعاملات الرقمية أكتر من 650 ألف معاملة خلال نفس الفترة سواء للشركات والأفراد.

ولي الدين لطفي: 85% من تحويلات الأفراد تمت عبر القنوات الإلكترونية

أما عن التحويلات الرقمية المحلية، قال لطفي: شهدنا زيادة كبيرة لتمثل 85% من إجمالي تحويلات الافراد خلال الفترة بداية من أزمة كورونا، مما يؤكد قوة وكفاءة قاعدة خدمات البنك الرقمية من ناحية والتحول القومي القوي إلى المجتمع اللا نقدي.

وأضاف لطفي: “لتحقيق هذا النجاح، نحرص على تطوير خدماتنا بصورة مستمرة، وفي 2020، طرحنا لأول مرة في مصر مفهوم الموقع التكاملي للخدمات المصرفية عبر المحمول للأفراد banki Lite لتقديم تجربة مصرفية جديدة للعملاء للاستمتاع بتطبيق المحمول من خلال جهاز الكومبيوتر، وهو ما يعزز فكرة omnichannel حيث تتاح نفس الخدمات عبر قنوات مختلفة ويستمتع العميل بحرية الاختيار.

وتابع لطفي: “في إطار استراتيجية البنك لخدمة كافة شرائح العملاء ورقمنة كل المعاملات المصرفية، نعمل على تطوير حلول تناسب الاحتياجات الحالية لعملاء الشركات، ولذا قمنا بالتركيز على المعاملات التجارية التي تمثل نقطة تطوير هامة لعملاء الشركات وخاصة العاملين في مجال الاستيراد والتصدير.

وقال إن البنك طرح أيضا خلال هذا العام خدمة Digital Trade Finance كإضافة جديدة وتعزيز لخدمة الإنترنت البنكي للشركات banki Business التي تسمح لهم بإدارة حساباتهم بدون جهد.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج