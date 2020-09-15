سهم فيات كرايسلر يقفز بعد تعديل اتفاق اندماج مع بي.إس.إيه الفرنسية

_ ارتفعت أسهم فيات كرايسلر بقوة اليوم بعد أن عدلت شركة صناعة السيارات وشريكتها بي.إس.إيه الفرنسية شروط اتفاق اندماج ليحصل المساهمون في الأولى على مدفوعات نقدية أقل وحصة في نشاط آخر.

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واتفقت الشركتان في العام الماضي على الاندماج وتأسيس ستيلانتيس لتصبح رابع أكبر منتج للسيارات في العالم وقالا أمس إنهما عدلا الاتفاق للحفاظ على السيولة ومواجهة تحدي فيروس كورونا لقطاع السيارات على نحو أفضل.

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وبموجب الشروط المعدلة، ستخفض فيات كرايسلر الجزء النقدي من التوزيعات الخاصة التي من المقرر أن يحصل عليها مساهموها عند إتمام الاندماج من 5.5 مليار يورو (6.5 مليار دولار) إلى 2.9 مليار.

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ومن جانبها، سترجئ بي.إس.إيه خطط بيع حصة 46 بالمئة في شركة فورسيا لصناعة أجزاء السيارات لحين إتمام الصفقة وهذا يعني أن جميع المساهمين في ستيلانتيس وليس فقط المستثمرين في بي.إس.إيه حاليا سيحصلون على أسهم في الشركة وتبلغ قيمتها السوقية 5.8 مليار يورو.

وبناء على هيكل الملكية المتساوية لستيلانتيس سيحصل المساهمون في بي.إس.إيه وفيات كرايسلر على حصة 23 بالمئة لكل منهما.

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