لئومي الإسرائيلي يوقع اتفاقات مع بنكي أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني

_ وقع بنك لئومي الإسرائيلي مذكرة تفاهم مع كل من بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

تأتي الاتفاقية مع بنك لئومي بعد يوم من توقيع بنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم مع “بنك هبوعليم”، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، حيث تم توقيع الاتفاقية بحضور هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ودوف كوتلر الرئيس التنفيذي في “بنك هبوعليم”.

اضغط لتحميل العدد الحادي والأربعون من نشرة دوت الخليج

Advertisements

وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “ننظر للمستقبل بعين التفاؤل، وسنعمل أن تكون هذه الخطوة منسجمة مع أهداف الجانبين لآفاق التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري. وستقدم هذه الاتفاقية فرصة قيّمة لعملائنا لمزاولة الأعمال والتجارة”.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج