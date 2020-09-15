- 1/2
- 2/2
سي.إن.بي.سي _ قال جاريد كوشنر، المستشار بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن البيت الأبيض يجري مراجعة لمسعى أوراكل للتعاون مع بايت دانس الصينية لمواصلة تشغيل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأضاف كوشنر، أنه ليس لديه علم بما إذا كانت علاقة أي شركة بالرئيس لها تأثير على الصفقة.
اضغط لتحميل العدد الحادي والأربعون من نشرة دوت الخليج
وقال كوشنر، ردا على سؤال من سي.إن.بي.سي عما إذا كان التحرك صوب أوراكل بدلا من مايكروسوفت بسبب تأثير علاقات الرئيس دونالد ترامب، فأجاب “على حد علمي لا، في النهاية من حق الشركات أن تحدد من تريد أن تبرم صفقة معه”.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كوشنر: البيت الأبيض يراجع صفقة أوراكل وتيك توك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.