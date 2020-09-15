أورا ديفلوبرز تعيد افتتاح حديقة ZED Park بالشراكة مع آي إيفنتس

أعلنت “أورا ديفلوبرز” اليوم أن حديقة ZED Park ستفتح أبوابها للزوار مجدداً في أكتوبر بعد فترة طويلة من التحضيرات لضمان الحفاظ على سلامة الزوار.

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وتعاونت “أورا ديفلوبرز” مع شركة عمرو منسي “آي إيفنتس” لوضع برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة في الحديقة عبر منصة ZED Park Presents الترفيهية التي تم إطلاقها العام الماضي.

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ووفقا للبيان الصادر عن الشركة اليوم، تأتي هذه الشراكة تماشياً مع مهمة “أورا ديفلوبرز” بالتحول إلى الوجهة الترفيهية العائلية الأكثر نجاحاً وإقبالاً في مصر.

وتم تقسيم حديقة ZED Park إلى مناطق مختلفة لتلبية احتياجات فئات متنوعة وضمان زيارات متعددة لكل عميل، من بينها إضافة منطقة هادئة تُمكّن من الاستمتاع بأوقات من السكينة والهدوء، ومنطقة ترفيهية للجلوس والاستمتاع بالنزهات العائلية والعروض الحية، علاوة على ذلك، تم تطوير منطقة مخصصة للرياضة وستوفر وسائل للتنقل داخل الحديقة.

من ناحية أخرى ولضمان سلامة الجميع، تم تعقيم الحديقة بشكل كامل تطابقا مع ارشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) ونشر مناطق تعقيم في جميع أقسامها إلى جانب الدعوة والتحفيز على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وبهذه المناسبة قال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة أورا ديفلوبرز: “منذ اليوم الأول، حرصنا في شركة أورا ديفلوبرز على الالتزام بالاستدامة والابتكار وتصميم مفاهيم جديدة وتجارب استثنائية لمجتمعنا. والهدف الرئيسي من مشروع ZED منح المصريين أسلوب حياة عصري وهادئ بالقرب من المساحات الخضراء والحدائق وسد الفجوة الحالية في قطاع العقارات. وبالفعل حققنا نجاحاً كبيراً منذ أن فتحنا أبوابنا للجمهور والآن نتطلع قدماً لما ستحمله الحديقة من تجارب مميزة ومفاجآت.”

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من جانبه، قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز مصر: “منذ إطلاقها رسمياً، أصبحت حديقة ZED Park الوجهة المفضلة للجمهور لا سيما العائلات. وبالاستناد إلى خبرات آي إيفنتس في تطوير وإدارة أهم الفعاليات وأكثرها إقبالاً ونجاحاً في مصر، نأمل أن تساهم شراكتنا مع عمرو منسي في الارتقاء بالحديقة إلى مستويات جديدة كلياً من التجارب الترفيهية، ونتطلع إلى جمهورنا كل ما لدينا من أنشطة وفعاليات.”

بدوره، قال عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة “آي إيفنتس”: “أشعر بسعادة كبيرة للانضمام إلى أورا ديفلوبرز ومواصلة النجاح الرائع الذي حققته منصة ZED Park Presents الترفيهية. وباعتقادي نحن اليوم نمتلك وجهة مثالية لاستضافة جميع أنواع الفعاليات الموجهة للعائلات المصرية بدءًا بمهرجان شتوي فريد من نوعه. وتشرفت بالعمل مع المهندس نجيب ساويرس، مثلي الأعلى وأهم رجال الأعمال في مصر وأنا واثق بقدرتنا على تحقيق إنجازات رائعة معاً”.

وخلال الشتاء الماضي، أطلقت حديقة ZED Park منصة ZED Park Presents الترفيهية التي قدّمت ملاهي Winter Wonderland لأول مرة في مصر بالتزامن مع أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط وهو مهرجان الشرق الأوسط للموسيقى MEME الذي استمر لثلاثة أيام. ومن خلال المنصة، ستُصمم “آي إيفنتس” برنامج فعاليات متكاملاً على مدار العام يتضمن أنشطة مبتكرة لمواصلة التوسع وتحقيق أهداف الحديقة.

ويهدف مشروع ZED بما يقدمه من أنشطة وتجارب إلى إسعاد الناس وإدخال مشاعر الفرح والتشويق إلى قلوبهم. وبعد التحول بشكل كبير إلى العالم الرقمي لمواكبة الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كوفيد-19، تم ترسيخ حضور المشروع على منصات التواصل الاجتماعي من خلال وسم #ItsTimeTo لمشاركة أنشطة متنوعة في قطاعات مختلفة تشمل الرياضة والفنون والحرف اليدوية والطبخ وغيرها على صفحة المشروع على إنستجرام. وستتم المعلومات والمستجدات عن برنامج الفعاليات الجديد في أقرب وقت ممكن بعد الافتتاح.

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