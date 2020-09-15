رولاكو اي جي بي للاستثمار ترفع حصتها في إم إم جروب إلى 10%

رنا ممدوح _ رفعت شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكه على حسن على دايخ، من حصتها في رأسمال إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية من 9.98% إلى 10%.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقامت رولاكو اي جي بي للاستثمار بشراء عدد 150 ألف سهم من أسهم إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية بقيمة إجمالية 1.123 مليون جنيه.

اضغط لتحميل العدد الحادي والأربعون من نشرة دوت الخليج

وبلغت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 0.003% لعلى حسن على دايخ.

Advertisements

وبلغ متوسط سعر الشراء 7.49 جنيه للسهم الواحد، وقامت فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن شركة إم إل إم كابيتال القابضة تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية غم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 11.05%، تلاه سهم هاني جمال الدين العضو المنتدب للشركة بنسبة 10.13%، وخالد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنسبة 10.13%، ثم رولاكو اي جي بي للاستثمار بنسبة 10%.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج