البنك الأهلي يمنح تمويلا بحوالي 794 مليون جنيه لصالح شركة النيل للأخشاب

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فاروق يوسف – وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل بمبلغ 793.9 مليون جنيه لصالح شركة النيل للأخشاب Nile Wood، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية EKH، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري المصري لدعم عملاء النشاط الصناعي والزراعي والمقاولات.
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حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وشريف الزيات العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية EKH، وشريف رياض – رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات، ووليد الحناوي – رئيس مجلس ادارة شركة النيل للأخشاب Nile Wood وفريق عمل تمويل الشركات بالبنك الاهلي المصري.
وقال يحيي أبو الفتوح إن التمويل يأتي في إطار دور البنك الأهلي المصري الرائد في تطبيق مبادرة البنك المركزي المصري المصري لدعم قطاعي الصناعة والزراعة وانعكاسا لتشجيع الدولة و اهتمامها بالمشروعات الكبرى بشكل عام التي تعظم التنوع في مصادر الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ علي استقرار معدلات النمو.
وأضاف أن النشاط الصناعي والزراعي من أهم أعمدة التنمية في مصر والتي توفر العديد من فرص العمل من مختلف التخصصات التي تقوم عليها أنواع متباينة من الصناعات الرئيسية والمكملة وهو ما يتيح أيضا تشجيع المنتج المصري في مواجهة مثيله الذي يتم استيراده من الخارج وتعميق الصناعة المحلية.
ومن جانبه، أعرب معتز الألفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكويتية EKH عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، الذي وصفه بأكبر البنوك المصرية وأكثرها دعما للصناعة وللشركات الكبرى، مشيرا إلى أن التمويل سيتيح لشركة النيل للأخشاب تمويل التكاليف الاستثمارية اللازمة لإقامة وتشغيل مصنع للصناعات الخشبية وتصنيع الواح الخشب MDF وتقدر قيمته بنحو 1369.8 مليون جنيه.
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ويقام المصنع على مساحة 150 ألف متر بمنطقة المطورين بمدينة السادات وبطاقة إنتاجية تصل إلي 180 ألف متر مكعب سنويا، في ضوء الأهمية التي تمثلها صناعة ألواح الخشب MDF .
وقال إن توقيع عقد التمويل يأتي في اطار الشراكة بين كل من البنك الأهلي المصري ومجموعة شركات الشركة القابضة المصرية الكويتية، معربا عن أمله في تعاون مستقبلي بين البنك والمجموعة.
وبدوره، قال المهندس شريف الزيات إن المشروع يتميز بأنه صناعي زراعي متكامل حيث أن الخامة الأساسية التي يتعامل فيها المصنع هي أخشاب الغابات، وقد تم استلام 7000 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية جارٍ زراعتها حاليا ومن المتوقع استلام 6000 فدان اخرى قبل نهاية العام لتصبح المساحة الكلية للزراعة 13000 فدان على أن يتم البدء في الإنتاج فى الربع الأول من عام 2022 .
وأشار إلى أن المشروع يتميز بمعالجة التلوث البيئي من خلال استزراع مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة باستخدام مياه الصرف المعالجة وما يوائم حرص الدولة على الحفاظ على البيئة النظيفة.
وقال شريف رياض إن التمويل طويل الأجل المقدم من البنك الأهلي المصري لشركة النيل للأخشاب يأتي في ضوء التنسيق المستمر الذي تم بين فريق عمل تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصرى وبين مسئولي الشركة القابضة للمساهمة في انشاء المصنع موضوع التمويل حيث سيتم استخدام التمويل للمساهمة في استيراد خط الإنتاج الخاص بمصنع الشركة والبالغة قيمته الاجمالية نحو 35 مليون يورو، وكذا تمويل دورة راس المال العامل الأولى.
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