البنك الأهلي يمنح تمويلا بحوالي 794 مليون جنيه لصالح شركة النيل للأخشاب

فاروق يوسف – وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل بمبلغ 793.9 مليون جنيه لصالح شركة النيل للأخشاب Nile Wood، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية EKH، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري المصري لدعم عملاء النشاط الصناعي والزراعي والمقاولات.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وشريف الزيات العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية EKH، وشريف رياض – رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات، ووليد الحناوي – رئيس مجلس ادارة شركة النيل للأخشاب Nile Wood وفريق عمل تمويل الشركات بالبنك الاهلي المصري.

وقال يحيي أبو الفتوح إن التمويل يأتي في إطار دور البنك الأهلي المصري الرائد في تطبيق مبادرة البنك المركزي المصري المصري لدعم قطاعي الصناعة والزراعة وانعكاسا لتشجيع الدولة و اهتمامها بالمشروعات الكبرى بشكل عام التي تعظم التنوع في مصادر الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ علي استقرار معدلات النمو.

وأضاف أن النشاط الصناعي والزراعي من أهم أعمدة التنمية في مصر والتي توفر العديد من فرص العمل من مختلف التخصصات التي تقوم عليها أنواع متباينة من الصناعات الرئيسية والمكملة وهو ما يتيح أيضا تشجيع المنتج المصري في مواجهة مثيله الذي يتم استيراده من الخارج وتعميق الصناعة المحلية.

ومن جانبه، أعرب معتز الألفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكويتية EKH عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، الذي وصفه بأكبر البنوك المصرية وأكثرها دعما للصناعة وللشركات الكبرى، مشيرا إلى أن التمويل سيتيح لشركة النيل للأخشاب تمويل التكاليف الاستثمارية اللازمة لإقامة وتشغيل مصنع للصناعات الخشبية وتصنيع الواح الخشب MDF وتقدر قيمته بنحو 1369.8 مليون جنيه.

اضغط لتحميل العدد الحادي والأربعون من نشرة دوت الخليج

ويقام المصنع على مساحة 150 ألف متر بمنطقة المطورين بمدينة السادات وبطاقة إنتاجية تصل إلي 180 ألف متر مكعب سنويا، في ضوء الأهمية التي تمثلها صناعة ألواح الخشب MDF .

Advertisements

وقال إن توقيع عقد التمويل يأتي في اطار الشراكة بين كل من البنك الأهلي المصري ومجموعة شركات الشركة القابضة المصرية الكويتية، معربا عن أمله في تعاون مستقبلي بين البنك والمجموعة.

وبدوره، قال المهندس شريف الزيات إن المشروع يتميز بأنه صناعي زراعي متكامل حيث أن الخامة الأساسية التي يتعامل فيها المصنع هي أخشاب الغابات، وقد تم استلام 7000 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية جارٍ زراعتها حاليا ومن المتوقع استلام 6000 فدان اخرى قبل نهاية العام لتصبح المساحة الكلية للزراعة 13000 فدان على أن يتم البدء في الإنتاج فى الربع الأول من عام 2022 .

وأشار إلى أن المشروع يتميز بمعالجة التلوث البيئي من خلال استزراع مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة باستخدام مياه الصرف المعالجة وما يوائم حرص الدولة على الحفاظ على البيئة النظيفة.

وقال شريف رياض إن التمويل طويل الأجل المقدم من البنك الأهلي المصري لشركة النيل للأخشاب يأتي في ضوء التنسيق المستمر الذي تم بين فريق عمل تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصرى وبين مسئولي الشركة القابضة للمساهمة في انشاء المصنع موضوع التمويل حيث سيتم استخدام التمويل للمساهمة في استيراد خط الإنتاج الخاص بمصنع الشركة والبالغة قيمته الاجمالية نحو 35 مليون يورو، وكذا تمويل دورة راس المال العامل الأولى.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج