البنك المركزي المصري ينفي إعلان عودة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

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أمنية إبراهيم – نفى البنك المركزي المصري المصري عودة خصم عمولات ورسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، بدءا من اليوم الثلاثاء.
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وأكد البنك المركزي المصري، في بيان مساء اليوم، أن الأخبار المتداولة بشأن بدء خصم رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، غير صحيحة.
وناشد البنك المركزي المصري، وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة في نشر الأخبار الخاصة بالبنك المركزي، والتواصل مع المسؤولين المعنيين للتحقق قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى حقائق.
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كان البنك المركزي المصري المصري، قد أصدر تعليمات للبنوك في منتصف شهر مارس 2020، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات كورونا، نصت على إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، لمدة 6 أشهر.
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