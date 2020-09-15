هيئة السلع التموينية تطلب قمحا للشحن 10-20 نوفمبر

– طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التمونية يوم الثلاثاء مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين العاشر من نوفمبر والعشرين منه.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

قال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

اضغط لتحميل العدد الحادي والأربعون من نشرة دوت الخليج

Advertisements

ينبغي أن تصل العروض الهيئة بحلول الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء، وتُعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا (1330 بتوقيت جرينتش). وأوضحت الهيئة أنها ستدفع مقابل الحبوب باستخدام خطابات ائتمان تضمن السداد خلال 180 يوما.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج