عاجل.. نص تعليمات البنك المركزي المصري عن عمولات ورسوم الخدمات المصرفية

أمنية إبراهيم – قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، مد سريان إلغاء رسوم وعمولات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020.

نص تعليمات البنك المركزي المصري عن عمولات ورسوم الخدمات المصرفية

وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع مجلس إدارته اليوم، مد سريان عدد من القرارات اعتبارا من غدٍ الأربعاء 16 مارس حتى 31 ديسمبر المقبل، ومنها: استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي المصري ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفا من أعباء مستحقي المعاشات، وفقا لرامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري.

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وأوضح أبو النجا أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري أقر أيضا الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.

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ووجه المركزي، البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة ال Tap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.

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