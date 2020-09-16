نكست إيرا إنيرجي الأمريكية تعتزم بيع حقوق ملكية بقيمة ملياري دولار

وكالات _ أعلنت شركة الكهرباء الأمريكية نكست إيرا إنيرجي مساء أمس، اعتزامها بيع وحدات حقوق ملكية في رأسمالها بنحو ملياري دولار.

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وذكرت الشركة، أن القيمة الاسمية للوحدة الواحدة تبلغ 50 دولارا وأن كل وحدة ستتضمن عقدا لشراء الأسهم العامة للشركة عند طرحها للبيع في المستقبل إلى جانب حصة ملكية انتفاع قدرها 5 % غير قابلة للتجزئة من سندات نكست إيرا إنيرجي كابيتال هولدنجز والمقرر طرحها في أول سبتمبر 2025 بقيمة اسمية قدرها 1000 دولار للسند الواحد من حيث المبدأ.

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وستكون سندات نكست إيرا إنيرجي كابيتال هولدنجز مضمونة من الشركة الأم نكست إيرا إنيرجي.

وسيكون على حملة وحدات حقوق الملكية التي تقرر طرحها للبيع، استكمال شراء حصصهم من أسهم نكست إيرا إنيرجي قبل نهاية أول سبتمبر 2023.

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وذكرت شركة نكست إيرا أنها تتوقع وصول عائد بيع وحدات حقوق الملكية إلى نحو 94ر1 مليار دولار، سيتم إضافتها إلى الأموال العامة لشركة الاستثمار المالي نكست إيرا إنيرجي كابيتال هولدنجز.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة استخدام أموالها العامة في تمويل الاستثمارات في مشروعات الطاقة والكهرباء وغيرها من الأغراض المؤسسية.

يذكر أن شركة نكست إيرا إنيرجي تمتلك محطات كهرباء بقدرات تصل إلى نحو 45.9 ألف ميجاوات وتبلغ إيراداتها السنوية نحو 17 مليار دولار وتضم نحو 14 ألف عامل في الولايات المتحدة وكندا.

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