شيني تتراجع بخسائرها 10.8% لتصل إلى 53.2 مليون جنيه خلال عام

رنا ممدوح _ تراجعت صافي خسائر الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني – شيني بعد الضريبة، بنسبة 10.8%، لتصل إلى 53.221 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 59.701 مليون جنيه بالعام المقارن.

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في حين صعدت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، إلى 269.702 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من بداية يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 247.778 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وحققت شيني مجمل ربح خلال نفس الفترة بمبلغ 2.950 مليون جنيه، مقابل 2.942 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وحققت الشركة مجمل ربح في قطاع السيراميك الناتج من خطوط الإنتاج المعطة وقدره مبلغ 9.039 مليون جنيه، وتحقيق ذلك على الرغم من :-

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– جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم وقد تسببت في زيادة تكلفة الطاقة الغير مستغلة وانخفاض المبيعات في الفترة من مارس وحتى يونيو الماضي مما أدى إلى انخفاض المبيعات بحوالي 80 مليون جنيه وعلى الرغم من ذلك فان الطاقات غير المستغلة قد انخفضت عن العام الماضي.

– تصريف مايقرب من 50% من مخزون الراكد للسيراميك وحوالي 40% من مخزون الراكد للأدوات الصحية طبقا لتعليمات الجمعية العامة للشركة شاملا تكلفة المنتجات الكسر والتي كانت نتيجة للتخزين لمدد طويلة.

– تكلفة إصلاح خطوط السيراميك والتي كانت تعد ما يقرب من ثلث الطاقة الإنتاجية للمصنع لتعود للعمل وقد انخفض معدل صافي خسائر الشركة بحوالي 12% عن العام المالي السابق.

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