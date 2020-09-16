البورصة تصعد 0.37% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37%، ليتداول عند مستوى 11068 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.47%، ليتداول عند مستوى 68.01 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.19% و 1% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 198.197 مليون جنيه، على 120 شركة من خلال 4147 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مصر للفنادق المصدرة لعدد 4.222 مليون سهم بقيمة إجمالية 40.538 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 58 شركة مقابل تراجع 19 في حين لم تتغير أسعار 43.

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واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو الشراء محققين صافي بقيمة 22.894 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.849 مليون جنيه، منها 1.960 مليون جنيه للأفراد، و1.888 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 26.743 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 58.271 مليون جنيه مقابل 31.528 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.98%، ثم سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.96%.

في حين تصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 1.74%، تلاه سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 1.32%، ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 1.31%.

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