التموين تعلن انطلاق معارض أهلا مدارس يوم 20 سبتمبر بمشاركة 571 شركة

فاروق يوسف_ أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بدء إقامة معارض أهلا مدارس في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري وبهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الظروف.

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يأتي ذلك في إطار موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا على إقامة عدد من الفاعليات والمعارض مع تطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية،

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وفى هذا الصدد اجتمع المصيلحي مع ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلى الشعب العامة ذات الصلة وعدد من الموردين والمصنعين والمنتجين والتي سوف تشارك في المعارض للإتفاق على كافة الأمور الفنية والتنظيمية والتي من شأنها تحقيق الهدف من إقامة مثل هذه المعارض لما لها من أهمية كبيرة فى التخفيف على المستهلك المصري، وطرح كافة السلع والمستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وملابس وأحذية ومواد غذائية إلى جانب الحاسبات الالية ومستلزماتها بأسعار متميزة وجودة عالية بحيث سيتم توفير كافة هذه السلع من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك.

وأكد المصيلحي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام الخامس على التوالي تنظم معرض اهلاً مدارس بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية ومع السادة المحافظين وذلك فى اطار الدور الخدمي للوزارة والدور المجتمعي للقطاع الخاص فى ظل الشراكات الناجحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل مصلحة المستهلك.

وفي هذا الصدد أشار المصيلحي بأنه سيتم إقامة 19 معرض فى 12 محافظة وكذلك إقامة 21 معرض متنقل وبمشاركة 175 شركة بالمعارض المختلفة، بالاضافة إلي إقامة المعرض الرئيسي بالقاهرة بأرض المعارض يوم الأحد القادم الموافق 20 سبتمبر 2020 وذلك فى اربع قاعات رئيسية.

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وستشهد عدد من المحافظات إقامة أكثر من معرض حيث ستقوم الغرف التجارية بإنشاء المنافذ بالتعاون مع السادة المحافظين الذين سيوفروا المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة ويجرى حالياً التوسع فى المعارض من خلال الغرف التجارية لتشمل معظم محافظات الجمهورية مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وشدد المصيلحي بأنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى كافة المعارض المقامة، ومنها حد أقصى للحضور 50% من السعة القصوى للقاعات التي تستضيف المعرض لضمان حد أدنى من التباعد، كذلك دخول المواطنين بالكمامات مع توفير المعقمات والمطهرات اللازمة داخل المعارض، وكذلك مُرتب للأمور المتعلقة بالتخلص من النفايات واستخدام دورات المياه بالمعرض مع وزارة الصحة.

وأكد وزير التموين بأنه سيتم توفير كافة السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأسعار متميزة وجودة عالية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الظروف، خاصةً أن بعض فئات أولياء الأمور تأثروا سلباً للظروف الاقتصادية المرتبطة بأزمة كورونا، ولذلك سيقام المعرض تخفيفاً عليهم وحرصاً على توفير احتياجات المدارس.

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