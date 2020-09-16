إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في منطقة النورس الكبرى بمصر

_ أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف بئر جديد للغاز في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأوضحت إيني، أن التقييم الأولي لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى عند ما يزيد عن 4 تريليون قدم مكعبة. اضغط لتحميل العدد الثاني والأربعون من نشرة دوت الخليج Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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