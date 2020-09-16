- 1/2
- 2/2
_ أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف بئر جديد للغاز في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأوضحت إيني، أن التقييم الأولي لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى عند ما يزيد عن 4 تريليون قدم مكعبة.
اضغط لتحميل العدد الثاني والأربعون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في منطقة النورس الكبرى بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.