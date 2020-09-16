دولمن للتطوير تضخ 30 مليون جنيه لبدء تنفيذ مشروع بيير مول بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت شركة دولمن للتطوير العقاري عن بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع “بيير مول” بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 3 آلاف متر مربع وتجهز لإطلاق مشروعها الثانى فى العاصمة الإدارية بحي المقصد.

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وقال عبد العظيم خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن دولمن تخطط لضخ استثمارات بقيمة 30 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من تنفيذ المشروع من البالغة استثماراته 400 مليون جنيه.

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وأشار إلى أن مشروع “بيير مول” يقع بالحى السكنى r3 على مساحة 3 آلاف متر مربع ويتكون من دور أرضي منخفض وأول وثانى تجارى وطابق أخير إدارى بإجمالى 6500 متر مربع مساحة بيعية بأكثر من 150 محلاً.

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وأضاف خليل، أنه من المخطط إنهاء تنفيذ 40 ألف متر مخرجات حفر من المشروع بنهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ أعمال الحفر لكامل مساحة المشروع ويتولى الإشراف على التنفيذ مكتب أركان للاستشارات الهندسية.

وأوضح أن الشركة انتهت من تسويق نحو 65 % من المشروع، وتسعى لتنفيذه وفقا للجدول الزمني المحدد وبما يساهم في وجود سابقة أعمال متميزة تبني عليها الشركة توسعاتها المقبلة، لافتا إلى أن الشركة لديها قطعتى أرض أخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة وتجهز لإطلاق مشروعها الثانى بحى المقصد فى العاصمة الإدارية.

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