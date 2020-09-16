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فودافون توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ عدد من أنشطة مبادرة اتحضر للأخضر

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وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر بروتوكول تعاون للمشاركة فى الأنشطة والمشروعات البيئية المختلفة التى تقوم بها الوزارة لحماية البيئة المصرية ورفع الوعى البيئي وذلك فى إطار حملة اتحضر للأخضر التى أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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وأكدت وزيرة البيئة أن التعاون بين الوزارة وشركة فودافون سيبدأ بمجال المخلفات من خلال مشروع E-Tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية و التخلص الآمن منها والتى من ضمنها أجهزة المحمول التالفة، والتى تعد من المخلفات الخطرة التى تؤثر على صحة المواطن وأشادت بدور ڤودافون الرائد في هذا المجال.

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وأشارت فؤاد إلى أن الهدف من البروتوكول هو توسيع قاعدة الوعى البيئي للمواطن مما يجعله يتجه نحو السلوكيات الإيجابية تجاه بيئته للحفاظ عليها لضمان استدامتها للأجيال القادمة، معًبرة عن أملها فى أن يفتح هذا التعاون المجال أمام عدد أكبر من شركات القطاع الخاص للدخول فى مجال خدمة العمل البيئي إنطلاقاً من مبدأ المسئولية الإجتماعية تجاه مجتمعهم وبلدهم.

ومن جانبه أكد ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر إعتماد الشركة في استراتيجيتها على مبادئ التنمية المستدامة والتى يعد الحفاظ على البيئة من أهم ركائزها ، مشيراً إلى أهمية مشروع E-Tadweer الذى يعد من المشروعات التي تساهم فى الحد من المخاطر الصحية والبيئية للمخلفات الإلكترونية.

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وأوضح أن تلك المبادرة تعد ترجمة لمشاركة القطاع الخاص وقطاع الاتصالات لدعم أنشطة التنمية المستدامة التي يقوم بها القطاع الحكومي في مصر؛ وذلك في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية.

وتتضمن بنود البروتوكول قيام شركة فودافون مصر بتقديم الدعم الفني لمشروع E-Tadweer، وتخصيص أماكن للتخلص من المخلفات الإلكترونية داخل بعض فروعها على مستوى الجمهورية، كما ستشارك في التسويق الإلكتروني للمشروع وتطبيق نظام حوافز لكل من يقوم بالتخلص من المخلفات الإلكترونية، على أن يتم استبدال هذه النقاط بخصومات عند الشراء من فروع ڤودافون.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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